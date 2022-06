Babičkin dvor chce rozšírením farmy zdvojnásobiť kapacitu chovu nosníc

Horné Plachtince 28. júna (TASR) - Spoločnosť Babičkin dvor z Veľkého Krtíša plánuje rozšírenie chovu nosníc v priestoroch areálu existujúcej farmy v Horných Plachtinciach. Plánovanou prestavbou a prístavbou bývalej hospodárskej budovy vznikne nová hala na chov nosníc s využitím voliérovej technológie chovu. Spoločnosť o tom informuje v zámere zverejnenom na stránke enviroportal.sk



"V súčasnosti sa na farme vykonáva chov nosníc v dvoch chovných halách s celkovou kapacitou 18.543 kusov chovných miest. Prestavbou a prístavbou bývalej hospodárskej budovy sa zvýši projektovaná kapacita farmy na 36.434 kusov chovných miest," uvádza sa v zámere.



Najvýznamnejším výstupom z prevádzky farmy je produkcia slepačích vajec, ktorá aktuálne dosahuje približne 5,1 milióna kusov vajec ročne. Po sprevádzkovaní haly to bude zhruba 10,3 milióna kusov vajec ročne.



Celkové náklady na výstavbu navrhovanej činnosti predstavujú orientačne sumu 400.000 eur, ďalších približne 365.000 eur bude tvoriť technológia. Začiatok stavby sa plánuje na september 2022, hala by mala byť daná do prevádzky ešte pre koncom roka 2022.



Prevádzku na farme zabezpečujú v súčasnosti štyria pracovníci v jednozmennej prevádzke. Realizáciou navrhovaných zmien sa počet pracovníkov zvýši na šesť až sedem.