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Babiš považuje ohlásenú revíziu systému ETS 1 za úspech svojej vlády
Komisia chce zachovať bezplatné prideľovanie emisných povoleniek aj po roku 2030, po novom ich ale chce viac prepojiť s investíciami do dekarbonizácie.
Autor TASR
Praha 17. júla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš považuje návrh Európskej komisie na zmenu systému emisných povoleniek (ETS) za úspech svojej vlády. V reakcii na piatkové predstavenie revízie systému zo strany EK uviedol, že návrh nie je ideálny, ale reflektuje polročné úsilie Česka a jeho „intenzívnu komunikáciu“ s ostatnými štátmi a Komisiou, uviedla stanica ČT24. Podľa opozičnej strany ODS však Babišova vláda, ktorá chcela systém úplne zrušiť, zlyhala, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
Komisia chce zachovať bezplatné prideľovanie emisných povoleniek aj po roku 2030, po novom ich ale chce viac prepojiť s investíciami do dekarbonizácie. Firmy tak budú musieť pre pokračovanie tejto podpory predkladať a realizovať plány na znižovanie emisií.
Revidovaný systém počíta s pomalším znižovaním emisného stropu. Zatiaľ čo doterajšie pravidlá by viedli k postupnému vyčerpaniu všetkých povoleniek okolo roku 2039, po novom by sa povolenky mali dražiť aj dlho po roku 2040. Babiš to považuje za úspech svojej vlády, ktorá po zmene systému ETS 1 volala. Presadzovala však zásadnejšie zmeny.
„Podarilo sa nám do návrhu Komisie dostať pre priemysel do roku 2030 ďalšie povolenky zadarmo, pokles povoleniek po roku 2030 nebude taký rýchly, to znamená, že priemyslu zostane viac peňazí na platy a investície. Ak by sme pokračovali podľa súčasného znenia smernice, bol by pokles oveľa strmší a pre firmy by to bolo výrazne drahšie,“ citovala Babiša stanica ČT24.
Dodal, že Česko bude mať aj naďalej prístup k financiám z Modernizačného fondu s druhou najväčšou alokáciou a tiež prístup k ďalším financiám, ktoré doteraz nemalo k dispozícii.
Podľa predsedu opozičnej strany ODS Martina Kupku však Babišov kabinet spolu s vládnym splnomocnencom pre Green Deal a klimatickú politiku Filipom Turkom „zlyhali na plnej čiare“. „Európska komisia konečne priznáva, že súčasné nastavenie systému ETS má dôsledky na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a že sú potrebné zmeny. Navrhnuté úpravy sú však len kozmetické,“ uviedol na sociálnej sieti X. Ak chcú európske krajiny zabrániť tomu, aby firmy naďalej presúvali svoju výrobu z Európy, nestačí tempo spomaliť, ale je potrebné zmeniť systém od základu.
Česko na konci mája spolu s niektorými ďalšími krajinami vyzvalo EÚ, aby ochránila ich ťažký priemysel pred nákladmi spojenými s emisiami uhlíka. Babiš opakovane uviedol, že zmenu systému emisných povoleniek považuje za najrýchlejší spôsob, ako pomôcť nielen českému, ale aj európskemu priemyslu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Komisia chce zachovať bezplatné prideľovanie emisných povoleniek aj po roku 2030, po novom ich ale chce viac prepojiť s investíciami do dekarbonizácie. Firmy tak budú musieť pre pokračovanie tejto podpory predkladať a realizovať plány na znižovanie emisií.
Revidovaný systém počíta s pomalším znižovaním emisného stropu. Zatiaľ čo doterajšie pravidlá by viedli k postupnému vyčerpaniu všetkých povoleniek okolo roku 2039, po novom by sa povolenky mali dražiť aj dlho po roku 2040. Babiš to považuje za úspech svojej vlády, ktorá po zmene systému ETS 1 volala. Presadzovala však zásadnejšie zmeny.
„Podarilo sa nám do návrhu Komisie dostať pre priemysel do roku 2030 ďalšie povolenky zadarmo, pokles povoleniek po roku 2030 nebude taký rýchly, to znamená, že priemyslu zostane viac peňazí na platy a investície. Ak by sme pokračovali podľa súčasného znenia smernice, bol by pokles oveľa strmší a pre firmy by to bolo výrazne drahšie,“ citovala Babiša stanica ČT24.
Dodal, že Česko bude mať aj naďalej prístup k financiám z Modernizačného fondu s druhou najväčšou alokáciou a tiež prístup k ďalším financiám, ktoré doteraz nemalo k dispozícii.
Podľa predsedu opozičnej strany ODS Martina Kupku však Babišov kabinet spolu s vládnym splnomocnencom pre Green Deal a klimatickú politiku Filipom Turkom „zlyhali na plnej čiare“. „Európska komisia konečne priznáva, že súčasné nastavenie systému ETS má dôsledky na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a že sú potrebné zmeny. Navrhnuté úpravy sú však len kozmetické,“ uviedol na sociálnej sieti X. Ak chcú európske krajiny zabrániť tomu, aby firmy naďalej presúvali svoju výrobu z Európy, nestačí tempo spomaliť, ale je potrebné zmeniť systém od základu.
Česko na konci mája spolu s niektorými ďalšími krajinami vyzvalo EÚ, aby ochránila ich ťažký priemysel pred nákladmi spojenými s emisiami uhlíka. Babiš opakovane uviedol, že zmenu systému emisných povoleniek považuje za najrýchlejší spôsob, ako pomôcť nielen českému, ale aj európskemu priemyslu.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)