< sekcia Ekonomika
Babiš sa na samite prihovoril za spaľovacie autá a jadrovú energetiku
Babiš pripomenul, že samit nemá žiadne závery v písomnej forme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bilzen-Hoeselt 12. februára (TASR) - Stredná Európa musí brániť využívanie jadrovej energetiky, ustrážiť predaj emisných povoleniek a zachovať autá so spaľovacími motormi. Uviedol to český premiér Andrej Babiš po skončení neformálneho samitu EÚ o konkurencieschopnosti na zámku Alden Biesen v Belgicku. Informuje o tom spravodajca TASR.
Babiš pripomenul, že samit nemá žiadne závery v písomnej forme. Európski lídri na ňom predniesli rôzne návrhy ako zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ, od regulácií, cez investície až po kapitálové trhy. Na rokovaniach vystúpil najmä k téme obchodovania s emisnými povolenkami (ETS 1).
Novinárom ukázal predpovede, ktoré Európska komisia (EK) predložila v roku 2020, a ktoré sa nepodarili, lebo podľa nich v roku 2025 mala byť cena emisnej povolenky 26,50 eur a v roku 2030 30 eur. Podľa jeho zistení je priemer tento rok 85 eur a podľa schémy EK sa Únia nachádza v roku 2042.
Ostatným lídrom ukázal správu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) o tom ako sa obchodujú emisné kvóty na burze a z tej podľa neho vyplýva, že tam obchodujú vo veľkom rozsahu špekulanti a banky.
„Aj predsedníčka Európskej komisie, ktorej som odovzdal tieto papiere, mala nejakú prezentáciu o tom, koľko sme dostali a koľko sme odviedli. Za mňa tá bilancia európskeho priemyslu je mínus 159 miliárd eur,“ uviedol Babiš.
Upozornil, že bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi na rokovaní lídrov potvrdil, že za posledné roky v EÚ došlo k zníženiu alebo uzavretiu 15 % oceliarskeho priemyslu, 10 % chemického priemyslu. Babiš sa netají, že problém Únia má aj so zákazom áut so spaľovacími motormi.
„Aj dnes som hovoril o tom, že za mňa to nie sú spaľovacie motory, ale je to normálne auto. Takže hovorím normálne autá a elektrické autá. U elektrických áut nemáme šancu konkurovať Číne, tak by bolo dobré, aby sme konečne zrušili tú nezmyselnosť a pokračovali vo výrobe áut so spaľovacími motormi, do ktorých sme v minulosti investovali obrovské prostriedky, znižovali emisie, znižovali spotrebu a tak ďalej,“ opísal situáciu.
Dodal, že Česko napíše Európskej komisii veľmi konkrétny list s návrhom, ako to rýchlo riešiť. Pripomenul tiež, že 10. marca sa zúčastní na samite o jadre, ktoré organizuje francúzsky prezident.
„Budeme sa snažiť presviedčať kolegov, že je to správna cesta. Problém je v tom, že dnes nemáme žiadny energetický jednotný trh. Čo potrebujeme, sú tie energetické diaľnice, prepojenie jednotlivých trhov. U nás samozrejme je to hlavne s Nemeckom a s Poľskom a to sú obrovské investície,“ vysvetlil.
Na samite sa snažil upozorniť, že Česko nemá prístup k moru a obnoviteľným zdrojom energie, ale jadrovú energetiku áno. A každý musí pochopiť, že každá krajina má nejaký energetický mix a región strednej Európy je samozrejme o jadre, hoci to jadro stále nie je na rovnakej úrovni ako obnoviteľné zdroje.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Babiš pripomenul, že samit nemá žiadne závery v písomnej forme. Európski lídri na ňom predniesli rôzne návrhy ako zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ, od regulácií, cez investície až po kapitálové trhy. Na rokovaniach vystúpil najmä k téme obchodovania s emisnými povolenkami (ETS 1).
Novinárom ukázal predpovede, ktoré Európska komisia (EK) predložila v roku 2020, a ktoré sa nepodarili, lebo podľa nich v roku 2025 mala byť cena emisnej povolenky 26,50 eur a v roku 2030 30 eur. Podľa jeho zistení je priemer tento rok 85 eur a podľa schémy EK sa Únia nachádza v roku 2042.
Ostatným lídrom ukázal správu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) o tom ako sa obchodujú emisné kvóty na burze a z tej podľa neho vyplýva, že tam obchodujú vo veľkom rozsahu špekulanti a banky.
„Aj predsedníčka Európskej komisie, ktorej som odovzdal tieto papiere, mala nejakú prezentáciu o tom, koľko sme dostali a koľko sme odviedli. Za mňa tá bilancia európskeho priemyslu je mínus 159 miliárd eur,“ uviedol Babiš.
Upozornil, že bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi na rokovaní lídrov potvrdil, že za posledné roky v EÚ došlo k zníženiu alebo uzavretiu 15 % oceliarskeho priemyslu, 10 % chemického priemyslu. Babiš sa netají, že problém Únia má aj so zákazom áut so spaľovacími motormi.
„Aj dnes som hovoril o tom, že za mňa to nie sú spaľovacie motory, ale je to normálne auto. Takže hovorím normálne autá a elektrické autá. U elektrických áut nemáme šancu konkurovať Číne, tak by bolo dobré, aby sme konečne zrušili tú nezmyselnosť a pokračovali vo výrobe áut so spaľovacími motormi, do ktorých sme v minulosti investovali obrovské prostriedky, znižovali emisie, znižovali spotrebu a tak ďalej,“ opísal situáciu.
Dodal, že Česko napíše Európskej komisii veľmi konkrétny list s návrhom, ako to rýchlo riešiť. Pripomenul tiež, že 10. marca sa zúčastní na samite o jadre, ktoré organizuje francúzsky prezident.
„Budeme sa snažiť presviedčať kolegov, že je to správna cesta. Problém je v tom, že dnes nemáme žiadny energetický jednotný trh. Čo potrebujeme, sú tie energetické diaľnice, prepojenie jednotlivých trhov. U nás samozrejme je to hlavne s Nemeckom a s Poľskom a to sú obrovské investície,“ vysvetlil.
Na samite sa snažil upozorniť, že Česko nemá prístup k moru a obnoviteľným zdrojom energie, ale jadrovú energetiku áno. A každý musí pochopiť, že každá krajina má nejaký energetický mix a región strednej Európy je samozrejme o jadre, hoci to jadro stále nie je na rovnakej úrovni ako obnoviteľné zdroje.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)