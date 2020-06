BBSK:Bábkové divadlo o pár rokov zmení adresu, deti má prilákať i veda

Banská Bystrica 24. júna (TASR) – Myšlienku vzniku nových, komfortnejších priestorov pre Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici a jeho divákov, ktorí sa "tlačia" v historickej vile Dominika, ale tiež nového zážitkového a vedeckého centra, zameraného na vesmír a prírodné vedy, predstavilo v stredu vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Areál zhruba desať rokov nevyužívaného učilišťa v centre mesta, v časti nazývanej miestnymi "Kačica", by sa už o štyri roky mohol stať interaktívnym populárno-vedeckým a divadelným centrom v meste pod Urpínom.



"Nechceme ísť cestou, že sa budeme nevyužívaných budov zbavovať a odovzdáme ich do rúk developerom. Úplne by sme stratili kontrolu nad verejným priestorom," zdôraznil podpredseda BBSK Ondrej Lunter.



Túto myšlienku podporili aj krajskí poslanci, keď odsúhlasili vznik spoločnosti Služby rozvoja budov BBSK, ktorej účelom je nachádzať nové využitie budovám, ktoré sú v majetku kraja, ale prestali plniť pôvodnú funkciu.



"Samotný areál prejde úpravami, pribudne zeleň, parkové a hracie prvky a ďalšie komponenty, pri ktorých budeme zohľadňovať želania obyvateľov tejto lokality," doplnil Ondrej Lunter.



Prvotnú štúdiu, ako by mal samofinancovateľný projekt BBSK vyzerať, predstavila v stredu aj verejnosti spoločnosť CBRE.



"Toto miesto by malo v sebe kumulovať verejnoprospešnosť v podobe kultúry a edukácie, komerčné priestory, ktoré by mali generovať zisk z prenájmov a priestory pre verejný sektor a drobné služby. Tie budú vo vzájomných pomeroch tak, aby bol projekt dlhodobo udržateľný, ekologický a samofinancovateľný," uviedol Tomáš Pecek z CBRE.



Prvotný návrh počíta s divadelnou sálou v tvare asteroidu, ktorá by bola vizuálnym prepojením vedy a kultúry, so zelenými strechami či vodnými prvkami. K samotnému vizuálu má priestor vyjadriť sa laická či odborná verejnosť.



Pri vybavení divadla a multifunkčnej sály projekt počíta s investíciou približne 600.000 eur. Vstupná investícia do vybavenia vedeckého centra sa odhaduje na viac ako milión eur. Peniaze je možné získať aj z eurofondov.



"Banská Bystrica disponuje len pozorovateľňou na Vartovke a vlastné priestory pre popularizáciu vedy nemá. Hlavnou úlohou zážitkového vedeckého centra by mala byť popularizácia astronómie, prírodných a technických vied. Ľudia by mali stratiť bariéry a dotknúť sa vedy zábavným, interaktívnym a hravým spôsobom," konštatoval Stanislav Kaniansky, vedúci banskobystrickej Hvezdárne s tým, že podobné centrá sú vo svete bežné a určené od najmenších po dospelých.



"Financovanie je nastavené z úverových zdrojov a projekt prepočítaný tak, že splátky i prevádzku vykryjú komerčné príjmy z prenájmov. Vďaka tomuto prístupu sa dokážeme pustiť i do väčších projektov, ktoré by z rozpočtu kraja boli nerealizovateľné. V tomto prípade hovoríme o celkovej sume približne 6,5 milióna eur," uzavrel Ondrej Lunter.