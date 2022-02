BAE Systems predstavila slovenskú priemyselnú sieť pre výrobu CV90

Beluša 14. februára (OTS) - Miestni priemyselní partneri boli predstavení počas návštevy tento týždeň v KOVAL SYSTEMS, a.s. v Beluši.Spoločnosť BAE Systems sa zaväzuje zapojiť slovenských priemyselných partnerov na viac ako požadovaných 40 percent zmluvnej hodnoty, zabezpečiť udržanie a rozvoj vysoko špecializovaných výrobných zručností, ako aj podporiť rast zamestnanosti v celej krajine.BAE Systems už úzko spolupracuje s konštruktérom delostreleckých systémov KONŠTRUKTA-Defence, a.s., dizajnérom hlavní mínometného systému Mjölner používaných na vozidlách CV90 švédskej armády. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy aj s niekoľkými ďalšími strategickými partnermi – vrátane KOVAL SYSTEMS, a.s., so sídlom v Trenčianskom kraji; ZTS - ŠPECIÁL, a.s. pôsobiacom v Dubnici nad Váhom; a Aliter Technologies, a.s. so sídlom v Bratislave – ktorí budú všetci poskytovať podporu výroby v rámci širšej priemyselnej siete pre navrhovaný program CV90.“ povedal Tommy Gustafsson-Rask, výkonný riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hägglunds, ktorá vyvíja a vyrába CV90 vo švédskom Örnsköldsviku. "Spoločná ponuka BAE Systems Hägglunds a Švédskej správy obranného materiálu (FMV) zabezpečí výrobu a dodávku CV90 v spolupráci s miestnym slovenským priemyslom, včas a podľa rozpočtu. Ponuka je určená aj na dlhoročnú podporu sebestačnosti obranných síl SR.Prístup BAE Systems k priemyselnej spolupráci je založený na osvedčenom poskytovaní viacerých exportných programov CV90 európskym zákazníkom. Tím BAE Systems Hägglunds dôsledne dodáva programy načas alebo v predstihu, čím za posledných 20 rokov vygeneroval v priemyselnej spolupráci celkovo 3 miliardy eur. Úzka spolupráca s rastúcou sieťou priemyselných partnerov po celom Slovensku zabezpečí, že miestny priemysel bude zohrávať kľúčovú úlohu pri servise, údržbe a budúcom vývoji CV90.CV90 používa sedem krajín: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a Holandsko, pričom v prevádzke je takmer 1 300 CV90 mnohých variantov. Vozidlo má v bojoch overené výsledky a je navrhnuté tak, aby vyhovovalo budúcemu rastu, aby splnilo vyvíjajúce sa misie.Viac informácií o priemyselnej sieti BAE Systems na Slovensku nájdete na: http://www.baesystems.com/