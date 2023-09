Baerbocková vyzvala automobilky, aby znížili závislosť od istých trhov

Mníchov 7. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala automobilový priemysel, aby "znížil svoju závislosť od jednotlivých trhov" počas štvrtkového prejavu na mníchovskom veľtrhu mobility IAA. TASR správu prevzala z DPA.



Nemecký automobilový priemysel predáva takmer tretinu svojich vozidiel v Číne a je tiež závislý od čínskych dodávateľov v prípade mnohých surovín a komponentov, ako sú batérie.



Nemecké automobilky veľmi neochotne riešia hrozby Číny smerom k samosprávnemu ostrovu Taiwan, na ktorý si Peking robí nároky, čo predstavuje potenciálnu hrozbu konfliktu.



Baerbocková uviedla, že automobilový priemysel je uprostred veľkej transformácie. "Je to príležitosť poučiť sa zo starých chýb, znížiť závislosti od jednotlivých trhov a stať sa lídrom v klimaticky neutrálnej mobilite," vyhlásila.



"Pre našu krajinu, kde sa automobilový priemysel podieľa významnou časťou na tvorby hodnoty, to nie je len ekonomickou otázkou, ale aj otázkou bezpečnosti," dodala.



Baerbocková, členka Strany zelených, v rámci vlády presadzuje zníženie závislosti nemeckej ekonomiky od Číny, keďže to považuje za riziko v prípade konfliktu alebo sankcií.



Vláda v Berlíne sa snaží znížiť svoju závislosť od jednotlivých trhov po tom, čo ruská invázia na Ukrajinu v roku 2022 vyvolala energetickú krízu v Nemecku, ktoré bolo v tom čase výrazne závislé od dodávok ruského plynu. Ceny energií v Nemecku prudko vzrástli po zastavení ruských dodávok plynu v reakcii na tvrdé západné sankcie.