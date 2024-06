Baerbocková:Zrýchľujeme udeľovanie víz pre kvalifikovaných pracovníkov

Berlín 18. júna (TASR) - Nemecké ministerstvo zahraničných vecí výrazne zrýchľuje procesy udeľovania víz pre kvalifikovaných pracovníkov potrebných pre hospodárstvo. Vyhlásila to v utorok ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá pozitívny vývoj pripísala digitalizácii a centralizácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Napríklad čakacia lehota na vydanie víza na nemeckom veľvyslanectve v metropole Indie Naí Dillí sa skrátila na dva týždne, zatiaľ čo predtým to bolo deväť mesiacov, povedala Baerbocková na podujatí svojej strany Zelených. Cieľom ministerstva je úplne digitalizovať vízové postupy ešte v tomto volebnom období, ktoré sa končí v budúcom roku, dodala.



Počet vydaných národných víz by sa podľa prognóz ministerstva musel zvýšiť o 63 %, aby do Nemecka mohlo každoročne prísť 400.000 ľudí, ktorých krajina potrebuje, ak má počet zamestnancov v najväčšej európskej ekonomike zaostať na konštantnej úrovni.



Katharina Drögeová, šéfka parlamentnej frakcie Zelených, sa na stretnutí vyslovila za "sociálny pakt pre kultúru vítania" s cieľom ďalej zjednodušiť prekážky a prístup na nemecký trh práce. Vyzvala pritom na politickú diskusiu, ktorá sa vyhne podnecovaniu predsudkov. Zahraniční kvalifikovaní pracovníci sa musia v Nemecku cítiť ako doma, zdôraznila.