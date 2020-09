BaFin: To najhoršie v súvislosti s koronakrízou ešte len príde

Frankfurt nad Mohanom 2. septembra (TASR) - Nemecký Úrad pre finančný dohľad BaFin predpokladá, že to najhoršie v súvislosti s koronakrízou ešte len príde, aj keď v tejto chvíli by pandémia nového koronavírusu finančnú stabilitu ohroziť nemala. Uviedol to v stredu prezident BaFinu Felix Hufeld.



Povedal, že sa obáva najmä o 20 až 30 % najslabších inštitúcií, ktoré BaFin monitoruje. Dôvodom je neustále zvyšovanie počtu infikovaných novým koronavírusom, ako v Európe, tak aj mimo jej hraníc.



"Z tohto problému sa bezbolestne nedostaneme, to je isté. To najťažšie nás ešte len čaká," povedal Hufeld na bankovej konferencii vo Frankfurte nad Mohanom. Tá sa napriek druhej vlne pandémie nového koronavírusu konala, účastníci konferencie však boli oddelení plastovými stenami.



Šéf Deutsche Bank Christian Sewing na konferencii uviedol, že návrat ekonomiky na predkrízovú úroveň bude pomalý. Podľa neho pôvodnú úroveň ekonomika nedosiahne ako v tomto, tak ani v budúcom roku. Viaceré firmy sa tomu budú musieť prispôsobiť a pokúsiť sa byť ziskové aj pri dlhodobejšie nižších tržbách.