Bagdad odmietol vyradenie fosílnych palív, Rijád pripomína svoje obavy

Dubaj 10. decembra (TASR) - Irak v nedeľu na klimatickom summite OSN (COP28) v Dubaji vyhlásil, že nebude súhlasiť s akoukoľvek zmienkou o ukončení používania fosílnych palív v dohode na záver tejto schôdzky. Saudská Arábia zároveň uviedla, že účastníci tohto summitu musia vziať do úvahy aj jej názory a obavy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Globálne sektorové ciele vrátane postupného znižovania a vyraďovania fosílnych palív a ukončenia dotácií na fosílne palivá sú v rozpore so zásadami parížskej dohody," vyhlásil na rokovaní účastníkov summitu iracký zástupca.



Predstaviteľ Saudskej Arábie zároveň uviedol, že "účastníci rokovaní OSN by mali myslieť pozitívne, venovať sa potrebnému zníženiu emisií... ale zohľadniť aj naše názory a obavy."



"Politicky podporované argumenty o zameraní sa na konkrétne energetické odvetvia sme počuli na mnohých diskusiách na rôznych miestach, ale zakaždým zvíťazila veda, zdravý rozum a zásady. Tento región je pri riešení klimatických problémov veľmi dôležitý... Musíme byť súčasťou tohto riešenia," uviedol ďalej saudskoarabský predstaviteľ a dodal, že "musíme uvažovať spôsobom, ktorý zohľadňuje rôzne podmienky krajín a musíme byť prepojení s realitou sveta, v ktorom dnes žijeme".



Zástupcovia z viac než 200 krajín v Spojených arabských emirátoch počas dvoch týždňov klimatickej konferencie (30. novembra – 12. decembra) rokujú o podrobnostiach jej záverečnej rezolúcie, ktorej cieľom je obmedziť emisie skleníkových plynov spôsobujúcich otepľovanie atmosféry Zeme.



Zmienka o postupnom znižovaní alebo vyradení fosílnych palív v záverečnej dohode sa stala hlavným sporným bodom na rokovaniach. Saudská Arábia tvrdí, že nie je možné odpojiť ropu od svetového hospodárstva, a jej minister energetiky vyhlásil, že s postupným znižovaním spotreby nebude súhlasiť.