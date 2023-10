Baidu predstavil model generatívnej umelej inteligencie Ernie 4.0

Peking 17. októbra (TASR) - Čínsky technologický gigant Baidu v utorok predstavil najnovšiu verziu svojho modelu generatívnej umelej inteligencie (AI) Ernie 4.0. Tvrdí, že jeho schopnosti sa vyrovnajú modelu GPT-4 od výrobcu ChatGPT OpenAI. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf Baidu Robin Li predstavil model Ernie 4.0 na podujatí v Pekingu. Zameral sa na to, čo označil za pamäťové schopnosti modelu, a ukázal, ako píše román s témou bojových umení v reálnom čase. Takisto ukázal, ako Ernie 4.0 tvorí reklamné plagáty a videá.



Expertov však prezentácia nepresvedčila. Podľa analytičky poradenskej spoločnosti IDC Lu Jen-siovej chýbali pri predstavení modelu Ernie 4.0 výraznejšie vylepšenia v porovnaní s predchádzajúcou verziou.



Akcie Baidu sa na burze v Hongkongu oslabili o 1,65 %, pričom index Hang Seng vzrástol o 0,75 %.



"Pri praktickom používaní modelu Ernie 4.0 by sme mali vidieť výrazné zlepšenia, ale konkrétne vylepšenia neboli okamžite zrejmé," uviedla Lu. Dodala, že koncern takisto ohlásil integráciu generatívnej umelej inteligencie do všetkých svojich produktov vrátane Baidu Drive a Baidu Maps.



Internetový vyhľadávač koncernu je najväčším čínskym vyhľadávačom a patrí k lídrom na domácom trhu v oblasti modelov AI. Baidu v marci spustil chatbota poháňaného modelom Ernie s názvom ErnieBot. Investori však boli vtedy sklamaní, keďže v rámci prezentácie im boli ukázané len vopred nahraté ukážky.



V auguste sa koncern Baidu zaradil medzi viaceré firmy, ktoré získali vládne povolenie na sprístupnenie produktov umelej inteligencie verejnosti. Ernie od svojho sprístupnenia na verejné používanie nazbieral 45 miliónov používateľov, uviedol počas podujatia technologický riaditeľ spoločnosti Baidu Wang Chaj-feng.