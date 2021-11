Baidu udelil Sanofi licenciu na svoj algoritmus na mRNA vakcíny

Peking 22. novembra (TASR) - Čínsky technologický koncern Baidu uviedol, že spoločnosti Sanofi dal licenciu na svoj algoritmus na sekvenciu mRNA, aby ho mohla použiť pri vývoji vakcín a terapeutických produktov. To je pre Baidu prvý podobný kontrakt s veľkým výrobcom liekov.



Sanofi bola pred pandémiou jedným z najväčších výrobcov vakcín na svete. Francúzsku firmu však pri vývoji vakcíny proti ochoreniu COVID-19 predbehli konkurenti BioNTech/Pfizer a Moderna. Sanofi zastavila testy svojej mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v septembri. Namiesto toho sa sústredí na spoluprácu s GlaxoSmithKline na vývoji inej konvenčnejšej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.



Francúzska spoločnosť uviedla, že bude svoje mRNA zdroje sústrediť na vývoj vakcín proti iným infekčným ochoreniam a na ich liečbu.



Koncern Baidu dostane licenčné poplatky, ak sa mRNA liečba alebo vakcína od Sanofi využívajúca jeho algoritmus dostane do fázy klinických testov, uviedol šéf výskumného oddelenia Baidu Huang Liang. To, že dohoda zahŕňa tieto platby, podľa neho dokazuje veľkú dôveru Sanofi, že sa potenciálne vakcíny a terapie vytvorené pomocou algoritmu Baidu dostanú do fázy klinických testov a na trh, dodal Huang, ktorý však odmietol spresniť veľkosť dohody.