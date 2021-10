Bailey: Bank of England musí na zrýchľujúcu sa infláciu reagovať

Londýn 18. októbra (TASR) - Miera inflácie v Británii sa zrýchľuje a britská centrálna banka na to "bude musieť reagovať". Uviedol to guvernér Bank of England (BoE) Andrew Bailey. Jeho najnovšie vyjadrenia tak signalizujú, že banka by mohla v krátkom čase hlavnú úrokovú sadzbu z jej terajšieho historického minima 0,1 % zvýšiť. Kedy by to mohlo byť, však Bailey nespresnil.



Centrálna banka už skôr informovala, že v dôsledku zotavovania ekonomiky miera inflácie prekročí 4 % a neskôr sa jej tempo spomalí. Bailey však teraz upozornil, že v dôsledku rastúcich cien energií sa spotrebiteľské ceny budú na vyššej úrovni držať dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo.



Ostatné údaje (za august) uvádzali medziročnú mieru inflácie na úrovni 3,2 %. Nové údaje budú zverejnené v stredu 20. októbra.



Investori predpokladajú, že banka zvýši úrokové sadzby koncom tohto, prípadne začiatkom budúceho roka. V reakcii na najnovšie vyjadrenia Baileyho však analytici uviedli, že je to zatiaľ najjasnejší signál, že k ich zvýšeniu môže dôjsť veľmi rýchlo.



"Menová politika nemôže vyriešiť problémy na strane ponuky, musíme však reagovať, ak vidíme riziká, najmä pre infláciu a inflačné očakávania v strednodobom horizonte. Preto sme aj signalizovali a toto je ďalší takýto signál, že budeme musieť konať," povedal guvernér BoE. Ako však dodal, potrebné kroky urobí centrálna banka na zasadnutí menového výboru. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 4. novembra.