Bailey: Bank of England by mohla znížiť sadzby

Londýn 14. júla (TASR) - Britská centrálna banka nevylučuje zníženie úrokových sadzieb, ak by trh práce začal vykazovať známky spomaľovania. Povedal to guvernér britskej centrálnej banky Bank of England (BoE) Andrew Bailey. Informovali o tom agentúra DPA a server BBC.



Bailey uviedol, že sledujú „zmeny v zamestnávaní a počte pracovných hodín“ zo strany firiem. Navyše, aj rast miezd sa spomaľuje po tom, ako nový rozpočet zvýšil náklady podnikov.



V rozhovore pre denník The Times Bailey však povedal, že je presvedčený, že v oblasti úrokových sadzieb je politika BoE nastavená „smerom nadol“. V súčasnosti dosahuje hlavná úroková sadzba 4,25 %, pričom nadchádzajúce zasadnutie je naplánované na 7. augusta.



Viacerí ekonómovia očakávajú, že centrálna banka v auguste kľúčovú úrokovú sadzbu zredukuje. Bailey však v tejto súvislosti upozornil, že banka bude naďalej používať výrazy ako „postupne a opatrne,“ pričom poukázal na infláciu, ktorá je stále vysoko nad inflačným cieľom. Ten stanovila BoE na 2 %, pričom ostatné údaje za máj ukázali, že miera inflácie dosiahla 3,4 %.