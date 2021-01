Bailey: Británia by po brexite nemala slepo dodržiavať pravidlá EÚ

Londýn 6. januára (TASR) - Británia by po brexite nemala súhlasiť s tým, že bude slepo dodržiavať pravidlá Európskej únie (EÚ) ako cenu za lepší prístup na trh bloku. Vyhlásil to v stredu guvernér centrálnej banky (Bank of England, BoE) Andrew Bailey.



Obchodovanie s európskym akciami v hodnote miliárd eur sa tento týždeň presunulo z Londýna na kontinent. Ide o prvý "hmatateľný" náznak dôsledkov brexitu v dôležitom britskom sektore finančných služieb.



Británia opustila jednotný trh EÚ na konci decembra a jej nová obchodná dohoda s blokom nepokrýva prístup na finančný trh, o ktorom musí Brusel ešte len rozhodnúť. EÚ sa pýtala Británie na jej zámery odchýliť sa od pravidiel bloku, čo by mohlo sťažiť londýnskej finančnému sektoru získať priamy prístup na európsky trh na tzv. báze ekvivalencie (rovnocennosti).



Bailey uviedol, že Británia sa nesmie stať len "prijímateľom" pravidiel EÚ výmenou za prístup na jej trh. Guvernér parlamentnému výboru pre financie povedal, že sa obáva príliš vysokej ceny. Podľa Baileyho ekvivalencia by mala vychádzať z toho, že Británia bude mať finančnú reguláciu, ktorá bude dosahovať podobné výsledky ako v EÚ, a nie z toho, že "do bodky" skopíruje pravidlá Únie. Pripomenul, že od iných jurisdikcií, ktorým Brusel poskytol ekvivalenciu, sa to nevyžadovalo.



Širší prístup EÚ k obchodu s finančnými službami s Britániou sa podľa všetkého zameral na podporu niektorých menej konkurencieschopných finančných podnikov v eurozóne, než na hľadanie finančných služieb s najlepšou hodnotou pre podniky v EÚ, poznamenal Bailey.



Únia chce od Spojeného kráľovstva viac informácií o tom, aké sú jej budúce zámery v oblasti regulácie, skonštatoval guvernér BoE a dodal, že je nereálne, aby britské pravidlá zostali nezmenené alebo držali krok s EÚ.



Británia a EÚ sa zaviazali, že sa do konca marca dohodnú na memorande o porozumení o spolupráci v oblasti finančných pravidiel s cieľom "odomknúť" prístup založený na rovnocennosti.



Bailey pred výborom uviedol tiež, že z Británie sa presunulo do EÚ len 5000 až 7000 pracovných miest v oblasti finančných služieb. To je oveľa menej, ako sa obávali niektorí prognostici, aj keď tento proces ešte nebol ukončený.