Bailey: Britská centrálna banka by mohla rýchlejšie znižovať sadzby

Londýn 3. októbra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) by mohla prikročiť k rýchlejšiemu zníženiu úrokových sadzieb, ak sa objavia ďalšie dobré správy o inflácii. Konflikt na Blízkom východe by však mohol zvýšiť ceny ropy, povedal guvernér BoE Andrew Bailey v rozhovore pre denník Guardian. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Je šanca, že by sa BoE mohla stať "trochu aktívnejšou" vo svojom prístupe k znižovaniu úrokových sadzieb, uviedol.



BoE v auguste znížila náklady na pôžičky, prvýkrát za štyri roky. Jej základná úroková sadzba je teraz na úrovni 5 %. Minulý mesiac ponechala sadzby nezmenené, ale investori očakávajú na novembrovom zasadnutí ich ďalšie zníženie.



Guardian citoval Baileyho, podľa ktorého sa inflačné tlaky ukázali byť menej trvalé, ako sa banka obávala, hoci udalosti na Blízkom východe predstavujú riziko.



"Geopolitické obavy sú veľmi vážne," povedal Bailey denníku, podľa ktorého problémom môže byť ich potenciálny vplyv na stále dosť napäté trhy.