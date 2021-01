Bailey: Tretia celoštátna blokáda spomalí zotavenie britskej ekonomiky

Londýn 12. januára (TASR) - Tretia celoštátna blokáda na zastavenie šírenia nového koronavírusu v Spojenom kráľovstve spomalí zotavovanie jeho ekonomiky. Vyhlásil to guvernér britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE) Andrew Bailey v on-line prejave pre škótske obchodné komory.



Upozornil, že krajinu čaká niekoľko veľmi ťažkých mesiacov v dôsledku oživenia ochorenia COVID-19. Nemyslí si však, že zníženie úrokových sadzieb BoE pod nulu by viedlo priamo k posilneniu hospodárskeho rastu.



Jeho komentár nasledoval po pondelkovom (11. 1.) varovaní ministra financií Rishiho Sunaka, že situácia v ekonomike sa pravdepodobne ešte zhorší predtým, ako sa začne zlepšovať.



„Nachádzame sa vo veľmi zložitom období a niet pochýb o tom, že to pravdepodobne posunie trajektóriu zotavovania,“ uviedol Bailey v prejave. Dodal však, že základný tvar oživenia ekonomiky bude pravdepodobne odrážať trajektóriu, ktorú BoE načrtla vlani v novembri v súbore svojich prognóz.



Väčšina ekonómov si myslí, že britská ekonomika sa znova prepadne do recesie v poslednom štvrťroku 2020 a 1. štvrťroku 2021 po rekordnom páde o 25 % na jar minulého roka, počas prvých mesiacoch blokád.



Podľa Baileyho najlepším scenárom by bolo, keby výkon ekonomiky v posledných troch mesiacoch 2020 stagnoval alebo klesol len mierne. Hoci si už nemyslí, že miera nezamestnanosti dosiahne vrchol okolo úrovne 7-8 %, ako predpovedala BoE pred dvoma mesiacmi, pretože vláda predĺžila svoju schému ochrany pracovných miest, bude však väčšia ako 4,9 % v ostatnom oficiálnom odhade 4,9 %. Pravdepodobne okolo 6,5 %.



Bailey poznamenal tiež, že ekonomická aktivita bude počas 1. štvrťroka 2021 utlmená, kým nebudú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 natoľko rozšírené, aby umožnili zrušenie niektorých obmedzení.



Bailey zároveň zaujal skeptickejší tón voči možnosti negatívnych úrokových sadzieb ako jeho kolegyňa z menového výboru BoE Silvana Tenreyrová, ktorá v pondelok načrtla možné výhody takejto politiky.



Podľa Baileyho záporné sadzby by skomplikovali úsilie bánk dosiahnuť mieru návratnosti, čo by potenciálne poškodilo poskytovanie pôžičiek firmám. Dodal, že nie je ľahké dosiahnuť priamu paralelu s podobnými krokmi v eurozóne.



Skonštatoval tiež, že BoE videla neoficiálne dôkazy o negatívnom vplyve odchodu Británie z Európskej únie na prelome rokov, je však príliš skoro povedať, ako dlho to potrvá.