Bain: Automobilový priemysel zažíva najťažšiu krízu vôbec

Mníchov 7. apríla (TASR) - Automobilový priemysel zažíva zrejme najťažšiu krízu vôbec, uviedla poradenská spoločnosť Bain. Bez rozsiahlej štátnej podpory globálny dopyt tento rok klesne o 29 % a zisky odvetvia by mohli padnúť o 70 % až 90 %, a to ešte bez započítania veľkých zliav.



"Vlády v Nemecku a Európe by mali tomuto kľúčovému odvetviu poskytnúť rozsiahlu podporu, aby zabezpečili likviditu firiem, predovšetkým dodávateľov a predajcov," uviedol partner spoločnosti Bain Klaus Stricker.



Svetový odbyt áut by v apríli mohol padnúť o dve tretiny a potom by sa mohol pomaly začať zotavovať. V Číne sa už ukazujú signály oživovania, celoročne sa tam počíta s poklesom predaja áut o 25 %. "Výrazne silnejšie koronarecesia zasiahne Európu. S 11 miliónmi predaných osobných áut sa očakáva zníženie o 30 %," uvádza sa v štúdii firmy Bain. V Severnej Amerike podľa jej prognózy odbyt klesne o tretinu. Spoločnosť predpovedá, že na celom svete sa tento rok predá len 64 miliónov áut.



Kríza dáva výrobcom tiež šancu, aby prevzatiami posilnili svoje pozície. Predovšetkým však musia šetriť, zaviesť kurzarbeit, zrýchliť programy zefektívňovania, prehodnotiť modelové varianty, pohony, výbavy, investície a posunúť budúce projekty. Dôležité budú však aj nákupné stimuly, ktoré by mali ponúknuť aj so štátnou pomocou, a taktiež stabilizácia siete predajcov a podpora on-line predaja.