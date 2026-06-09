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Bajo Holečková vidí ochotu riešiť problémy integrovaných posudkov
Doteraz bolo podľa MPSVR vydaných vyše 48.000 integrovaných posudkov, pričom po lehote je len 123 z nich a počet opodstatnených odvolaní je tiež nízky.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Poslankyňa Národnej rady SR za opozičnú stranu Sloboda a solidarita Martina Bajo Holečková vidí u všetkých zainteresovaných ochotu riešiť problémy, ktoré sa vyskytli po vlaňajšom zavedení integrovaných posudkov. Povedala to na tlačovej konferencii po utorkovom stretnutí k reforme posudkovej činnosti na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Opozícia v uplynulom období kritizovala viaceré konkrétne prípady, keď podľa nej úrady práce nesprávne vyhodnotili zdravotný stav odkázaných ľudí a odobrali im dávky.
Pri jednom stole sedeli podľa Bajo Holečkovej zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodním, Akčných rodín a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. „Ministerstvo bolo veľmi otvorené tomu, že naozaj chce prispieť, aby ľudia na Slovensku cítili, že štát je tu na to, aby sa o nich postaral. My toto z opozície veľmi vítame,“ povedala Bajo Holečková. Na stretnutí podľa nej dostali prísľub, že dôjde pravdepodobne k úprave metodiky a zjednocovania postupov. Problémom totiž podľa opozície, ale aj podľa zástupcov samospráv je rozdielne posudzovanie stavu odkázaných ľudí jednotlivými úradmi práce.
Vedenie ústredia práce podľa poslancov požiadalo, aby im zaslali konkrétne podnety, ktorými sa potom budú individuálne zaoberať. Na stretnutí účastníci špecifikovali aj konkrétne úrady práce, ktoré podľa nich fungujú bezchybne, ale aj tie, ktoré sú podľa nich problémové. „Zhodli sme sa na tom, že dnes existujú veľké rozdiely v prístupe jednotlivých úradov práce pri posudzovaní rovnakých alebo veľmi podobných prípadov. Toto je niečo, čo sa musí zmeniť,“ zdôraznila Bajo Holečková.
Kriticky sa, naopak, k stretnutiu na MPSVR postavilo opozičné Hnutie Slovensko. To účasť na stretnutí odmietlo a označilo ho za „lacné politické divadlo“. Podľa predstaviteľov hnutia sa reforma, ktorá mala pomôcť zdravotne znevýhodneným občanom, v praxi zmenila na systém, ktorý mnohých pripravil o potrebnú pomoc a uvrhol ich do existenčnej neistoty. Ak chce minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) situáciu skutočne riešiť, musí podľa hnutia priniesť novelu zákona a schváliť ju ešte na aktuálnej schôdzi parlamentu.
MPSVR hodnotí stretnutie pozitívne a hovorí o konštruktívnej atmosfére a zhode na tom, že reforma posudkovej činnosti je nastavená vecne správne, len treba doladiť jej aplikáciu v praxi. „Ide najmä o spresnenie a jednotné uplatňovanie metodiky a postupov na všetkých úradoch práce. Podnety budú zapracované do metodických usmernení i vyhlášky a v prípade potreby aj do legislatívy, na čo sa môže využiť novela zákona o sociálnych službách, ktorá je v parlamente,“ uviedol rezort.
Doteraz bolo podľa MPSVR vydaných vyše 48.000 integrovaných posudkov, pričom po lehote je len 123 z nich a počet opodstatnených odvolaní je tiež nízky. Počas novej posudkovej činnosti stúpol podľa rezortu počet priznaných opatrovateľských príspevkov na vyše 78.000 a naopak odobratých bolo po preposúdení len 98. Rovnako stúpol aj počet príspevkov na osobnú asistenciu.
„Medializované individuálne prípady budú objektívne preverené. Chceme oceniť konštruktívny prístup opozície, s výnimkou predstaviteľov Hnutia Slovensko, ktorí pozvanie do pracovnej skupiny odmietli, čím len ukázali, že hlavnou náplňou ich politiky je škodiť a nie hľadať riešenia,“ dodalo ministerstvo.
Pri jednom stole sedeli podľa Bajo Holečkovej zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodním, Akčných rodín a Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. „Ministerstvo bolo veľmi otvorené tomu, že naozaj chce prispieť, aby ľudia na Slovensku cítili, že štát je tu na to, aby sa o nich postaral. My toto z opozície veľmi vítame,“ povedala Bajo Holečková. Na stretnutí podľa nej dostali prísľub, že dôjde pravdepodobne k úprave metodiky a zjednocovania postupov. Problémom totiž podľa opozície, ale aj podľa zástupcov samospráv je rozdielne posudzovanie stavu odkázaných ľudí jednotlivými úradmi práce.
Vedenie ústredia práce podľa poslancov požiadalo, aby im zaslali konkrétne podnety, ktorými sa potom budú individuálne zaoberať. Na stretnutí účastníci špecifikovali aj konkrétne úrady práce, ktoré podľa nich fungujú bezchybne, ale aj tie, ktoré sú podľa nich problémové. „Zhodli sme sa na tom, že dnes existujú veľké rozdiely v prístupe jednotlivých úradov práce pri posudzovaní rovnakých alebo veľmi podobných prípadov. Toto je niečo, čo sa musí zmeniť,“ zdôraznila Bajo Holečková.
Kriticky sa, naopak, k stretnutiu na MPSVR postavilo opozičné Hnutie Slovensko. To účasť na stretnutí odmietlo a označilo ho za „lacné politické divadlo“. Podľa predstaviteľov hnutia sa reforma, ktorá mala pomôcť zdravotne znevýhodneným občanom, v praxi zmenila na systém, ktorý mnohých pripravil o potrebnú pomoc a uvrhol ich do existenčnej neistoty. Ak chce minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) situáciu skutočne riešiť, musí podľa hnutia priniesť novelu zákona a schváliť ju ešte na aktuálnej schôdzi parlamentu.
MPSVR hodnotí stretnutie pozitívne a hovorí o konštruktívnej atmosfére a zhode na tom, že reforma posudkovej činnosti je nastavená vecne správne, len treba doladiť jej aplikáciu v praxi. „Ide najmä o spresnenie a jednotné uplatňovanie metodiky a postupov na všetkých úradoch práce. Podnety budú zapracované do metodických usmernení i vyhlášky a v prípade potreby aj do legislatívy, na čo sa môže využiť novela zákona o sociálnych službách, ktorá je v parlamente,“ uviedol rezort.
Doteraz bolo podľa MPSVR vydaných vyše 48.000 integrovaných posudkov, pričom po lehote je len 123 z nich a počet opodstatnených odvolaní je tiež nízky. Počas novej posudkovej činnosti stúpol podľa rezortu počet priznaných opatrovateľských príspevkov na vyše 78.000 a naopak odobratých bolo po preposúdení len 98. Rovnako stúpol aj počet príspevkov na osobnú asistenciu.
„Medializované individuálne prípady budú objektívne preverené. Chceme oceniť konštruktívny prístup opozície, s výnimkou predstaviteľov Hnutia Slovensko, ktorí pozvanie do pracovnej skupiny odmietli, čím len ukázali, že hlavnou náplňou ich politiky je škodiť a nie hľadať riešenia,“ dodalo ministerstvo.