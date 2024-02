Baker: Spolupráca na výrobe vozidla pechoty CV90 úspešne pokračuje

Dubnica nad Váhom 13. februára (TASR) - Pokrok v projekte výroby bojového vozidla pechoty CV90 ocenil v utorok počas návštevy troch podnikov obranného priemyslu v Trenčianskom samosprávnom kraji britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker.



Hlavným slovenským priemyselným partnerom vo výrobe CV90 je dubnická spoločnosť ZTS - Špeciál, ktorá bude vykonávať kompletnú montáž vozidiel. Spoločnosť Koval Systems Beluša je výrobcom všetkých mechanických častí a komponentov pre vežu vozidla a zároveň dodávateľom kompletne zhotovenej, konfigurovanej a otestovanej veže. Novodubnická spoločnosť EVPÚ v projekte CV90 zodpovedá najmä za výrobu a dodávku optoelektronických systémov.



"Teší ma, že projekt CV90 a priemyselná spolupráca napredujú podľa plánu a že schopnosti a pripravenosť slovenských partnerov sú na vysokej úrovni. Pre členov NATO, ako je Slovensko, je zásadnou úlohou posilnenie ťažkej mechanizovanej brigády. Jej pevnú kostru budú tvoriť práve moderné bojové vozidlá CV90," poznamenal veľvyslanec.



Britsko-švédska spoločnosť BAE Systems Hägglunds už skôr potvrdila významný počet partnerstiev so slovenskými firmami, ktoré sa zapoja do výroby pásových bojových vozidiel pechoty CV90. Získajú tak nielen know-how v nových výrobných procesoch, ale aj možnosť zapojiť sa do globálneho dodávateľského reťazca používateľov CV90.



Všetky tri spoločnosti už stihli úspešne absolvovať audity vo Švédsku, čím preukázali pripravenosť dodať svoje časti projektu vo vysokej kvalite a podľa harmonogramu. "Spoločne so slovenskými partnermi sme pripravení dodať Ozbrojeným silám SR moderné a bojom overené riešenie s využitím najnovších technológií," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.



Bojové vozidlo pechoty CV90 je k dispozícii v 17 variantoch a je navrhnuté tak, aby poskytovalo optimálnu mobilitu s najvyššou úrovňou ochrany v akomkoľvek teréne alebo taktickom prostredí. V súčasnosti je v prevádzke v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Holandsku a na Ukrajine takmer 1450 kusov týchto vozidiel.