Bakeš: Poistný sektor si za posledné roky prešiel turbulentným obdobím

Bratislava 11. novembra (TASR) - Poistný sektor si za posledných päť rokov prešiel turbulentným obdobím. Uviedol to prezident Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Vladimír Bakeš.



Od roku 2016 ovplyvnilo poistný trh podľa Bakeša viacero faktorov. Pred piatimi rokmi to bola implementácia Solvency II, čo znamenalo sprísnenie regulácie či nárast reportovacích povinností pre poisťovne. V roku 2017 to bolo zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia poisťovní na takmer 50 %, v roku 2019 zvýšenie ceny za neživotné poistenie pre poistených a počas minulého a tohto roka pokles nového obchodu a zvýšenie záujmu o životné rizikové poistenie v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



"Nárast zaznamenávame hlavne v pripoisteniach zdravotného charakteru, rizikové poistenia. Síce je to najmenšia časť nášho odvetvia životného poistenia, ale zaznamenáva najdynamickejší nárast za uplynulých päť rokov," povedal Bakeš. Pokračoval, že životné poistenie zároveň stagnuje už niekoľko rokov. "Prepoistenosť na Slovensku je na úrovni približne 50 %. Je treba v tomto smere vidieť veľký potenciál a priestor na to, aby klientom v životnom poistení vedeli poisťovne prispôsobiť produkty na mieru pre ich potreby," poznamenal.



Za poklesom kapitálového životného poistenia je podľa neho dlhodobý pokles úrokových sadzieb. Niektoré poisťovne výrazne obmedzili predaj kapitálového poistenia, či ho dokonca úplne zastavili. Na Unit-linked (UL) poistenia mali negatívny vplyv legislatívne zmeny v posledných rokoch, ktoré spôsobili, že pre sprostredkovateľov bol predaj tohto poistenia menej zaujímavý.



V čase pandémie nového koronavírusu podľa Bakeša nie sú klienti pripravení na dlhodobú investíciu v podobe bežne plateného UL poistenia. "S pandémiou je spojená aj silná neochota klienta stretávať sa so sprostredkovateľom a argumentácia v on-line priestore pri životných poisteniach nemusí byť dostačujúca. Prudké pohyby na finančných trhoch a neistota počas pandémie vedú k obavám z vyššej investície, preto došlo k poklesu jednorazovo platených poistení," konštatoval Bakeš. Väčšina poisťovní presúva už dlhšie svoju pozornosť v životnom poistení na rizikové poistenia a pripoistenia. Tieto čisto rizikové produkty však majú zvyčajne nižšie poistné než poistenia kapitálové a UL.



Pokračoval, že výzvy poistného sektora spočívajú v digitalizácii, klimatických zmenách a ich vplyve na poistné plnenia, vo vymedzení úloh poistného sektora pri pandémii, alebo v nárokoch na solventnosť. Každá z výziev dáva pri dobrej debate podľa výkonnej riaditeľky úseku dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa Národnej banky Slovenska (NBS) Júlie Čillíkovej priestor poisťovníctvu, aby sa vymanilo z obrazu z toho "viac ublíženého," na toho, kto prichádza s konštruktívnymi vecami, ako pomôcť. Platí to či už pri klimatických zmenách alebo digitalizácii. Aj podpora v majetkovom poistení a prípadne negatívne vnímanie poistného sektora má podľa nej šancu na zmenu prostredníctvom debaty, prinášaním riešení, vzdelávaním.



Problémy podľa nej spočívajú v koncentrovanom trhu, v neistote pri nemajetkovej ujme či v negatívnom vnímaní poistného sektora. Problémom je aj veľký podiel povinných poistení s tlakom na cenu, drahá distribúcia, "value for money," v životnom poistení, príprava na IFRS 17 a cestovné poistenie.



Medzi trendy sa radí spomínaný nárast rizikového poistenia v životnom poistení a pripoistení. Ďalej to je digitálne uzatváranie poistných zmlúv, orientácia na udržateľnosť, vplyv na zaistné programy a poistné produkty, ale aj väčší dopyt po poistení majetku.



NBS pokračovala v roku 2021 v zisťovaní vplyvu pandémie na hospodárenie poisťovní. Výsledky v tomto roku naznačujú mierny pokles ziskovosti o -6 % na trhu v porovnaní s minulým rokom. "Avšak finančné výsledky poisťovní k polroku 2021 tento vývoj zatiaľ nepotvrdzujú," dodala Čillíková.