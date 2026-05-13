Balenia čokolády Milka s nižšou gramážou poškodzujú hospodársku súťaž
Potravinársky koncern Mondelez znížil hmotnosť mnohých druhov čokolády Milka zo 100 na 90 gramov, obal však takmer nezmenil.
Autor TASR
Brémy 13. mája (TASR) - Nové balenia čokolády Milka so zníženou gramážou porušujú právo hospodárskej súťaže a nesmú sa v tejto podobe používať. Rozhodol o tom v stredu súd v Brémach na severe Nemecka, ktorý vyhovel žalobe centra pre ochranu spotrebiteľov v Hamburgu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Potravinársky koncern Mondelez znížil hmotnosť mnohých druhov čokolády Milka zo 100 na 90 gramov, obal však takmer nezmenil. Súd teraz rozhodol, že spoločnosť nesmie uvádzať na trh balenia s hmotnosťou 90 gramov, ak boli v predchádzajúcich štyroch mesiacoch v ponuke 100-gramové balenia. Rozsudok nie je právoplatný, Mondelez sa proti nemu môže ešte odvolať. Rozhodnutie nemá konkrétne dôsledky, keďže štyri mesiace od zmeny veľkosti balenia už uplynuli. Má však význam pre budúce prípady, keďže existuje riziko opakovania takých incidentov, uviedol súd.
„Berieme na vedomie dnešné rozhodnutie súdu a berieme ho vážne. Teraz si podrobne preštudujeme odôvodnenie rozsudku,“ uviedol vo vyhlásení koncern Mondelez, pričom zdôraznil, že jeho cieľom „bolo a je komunikovať transparentne, komplexne a zodpovedne so všetkými, ktorí kupujú a konzumujú naše produkty“.
