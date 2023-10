Balík: Budúca vláda by mala pokračovať v posilňovaní regiónov

Bratislava 5. októbra (TASR) - Nastupujúca vláda by mala pokračovať v posilňovaní kompetencií regiónov a samospráv a zabezpečiť pre ne aj adekvátne finančné krytie z eurofondov. Zdôraznil to vo štvrtok minister investícií Peter Balík po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia krajov SK8.



"Najdôležitejšie je mať nastavenú dlhodobú stratégiu na úrovni štátu a regiónov. Treba využívať integrované územné investície, mať nastavenú kvalitnú prípravu projektov, ale tiež znížiť náročnosť verejného obstarávania. Musíme vedieť, kam sa chceme uberať a podľa toho investovať nielen eurofondy, ale aj ďalšie financie do strategických oblastí," uviedol Balík.



Predseda ZMOS Jozef Božik dodal, že sa v nastavení eurofondov posunuli bližšie k regiónom a tiež v ich snahe znižovať rozdiely v úrovni rozvoja medzi nimi. "Samospráva spravuje, stará sa o rozvoj územia a jej obyvateľov, a k tomu patrí aj adekvátna miera decentralizácie eurofondov" doplnil s tým, že takýto krok už rezort investícií podnikol a majú ho nasledovať ďalšie rezorty.



Centralizmus žiadnej oblasti neprospieva aj podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja a SK8 Jozefa Viskupiča. Výkonná prezidentka ÚMS Jana Červenáková taktiež ocenila podporu znižovania regionálnych rozdielov. "Veríme, že tým, že rezort investícií presunul svoju alokáciu na regióny, inšpiruje aj ostatné rezorty," doplnila.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR presunulo celú svoju alokáciu na regióny. K pôvodnej sume 2,13 miliardy eur z Programu Slovensko, určenej na integrované územné investície, pridalo v piatok (29. 9.) viac ako 213 miliónov eur.