Balík opatrení na konsolidáciu financií posunuli do 2. čítania

Bratislava 7. decembra (TASR) - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu o 1 percentuálny bod (p. b.). Vládny návrh zákona, ktorým sa menia viaceré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, posunuli poslanci do druhého čítania. Rokujú o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.



Mimoriadny odvod pre banky a ďalšie subjekty s licenciou od Národnej banky Slovenska (NBS) má do štátneho rozpočtu budúci rok priniesť 336 miliónov eur. Odvod bude mať najprv sadzbu 30 %, ktorá bude následne klesať o 5 p. b. ročne až na úroveň 15 % v roku 2027. Nebude sa platiť z pasív očistených o vlastné imanie ako v minulosti, ale z hospodárskeho výsledku. Banky a ďalšie subjekty ho tak budú platiť, iba ak dosiahnu zisk.



Ďalším z plánovaných opatrení je predĺženie solidárneho príspevku z činnosti v odvetviach ropy a plynu, od čoho sa očakáva dodatočný príjem 179,8 milióna eur.



Od začiatku budúceho roka je plánované aj zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na alkohol v reštauračných zariadeniach z 10 % na 20 %, čo by do štátneho rozpočtu malo priniesť 27 miliónov eur. Úpravou prejde aj sadzba spotrebnej dane z liehu, ktorá sa však nebude vzťahovať na pivo a víno, vďaka tomu má štát získať takmer 18 miliónov eur.



Od 1. februára by sa mala zvýšiť spotrebná daň na tabak, a to približne o 40 centov na krabičku. Štát má takto získať dodatočných 106 miliónov eur.



Zvýšiť sa má aj zrážková daň z dividend z doterajších 7 % na 10 %, čo by prinieslo do rozpočtu 5,4 milióna eur. Ďalším plánovaným opatrením je opätovné zdanenie kapitálových príjmov fyzických osôb z kryptomien, ktorým má štát získať 33 miliónov eur.



Vláda sa taktiež plánuje vrátiť k zavedeniu minimálnej dane z príjmu právnických osôb (DPPO), tzv. daňovej licencie. Jej výška bude odstupňovaná podľa príjmov firiem. Rozpočtu to má priniesť 102,4 milióna eur.



Odvod do 2. dôchodkového piliera sa má znížiť zo súčasných 5,5 % na 4 %. Štát takto získa takmer 365 miliónov eur. Vo vládnej koalícii sa takto našlo riešenie, ktoré umožní v roku 2024 vyplatenie 13. dôchodku aj rodičovského dôchodku v plnej výške a nebude pritom potrebné vstupovať do mechanizmu venovania 2 % dane z príjmov.



Medzi ďalšie opatrenia z konsolidačného balíka patria zvýšenie zdravotných odvodov za zamestnávateľa o 1 p. b., zníženie financovania RTVS z 0,17 % na 0,12 % hrubého domáceho produktu (HDP), nezvyšovanie miezd vo verejnej správe či zrušenie jedného dňa pracovného pokoja 1. septembra.