Balík:Pri využívaní nástrojov umelej inteligencie je hlavná spolupráca

Bratislava 24. júla (TASR) - Pri využívaní nástrojov umelej inteligencie, ako aj pri zvyšovaní digitálnych zručností je kľúčová spolupráca. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík v súvislosti so svojou pracovnou cestou v USA. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Vo Washingtone D.C. Balík podľa MIRRI rokoval aj so zástupcami spoločnosti Google.



Témami jeho rokovaní s technologickými expertmi boli problematika využívania umelej inteligencie, inovácií, zlepšovania úrovne digitálnych zručností, ale aj spolupráca pri obnove a rekonštrukcii Ukrajiny.



"Prudký nárast využívania umelej inteligencie prináša nové možnosti, ale aj nové výzvy a riziká. Ak chceme byť pripravení na digitálnu transformáciu, musíme vedieť spolupracovať a inovovať, aby sme držali krok s dobou. Nesmieme však zabudnúť, že naším primárnym cieľom je prinášať inovácie, ktoré sú nielen odvážne, ale aj bezpečné. Odborníci na Slovensku sa týmito trendami zaoberajú a je v záujme našej krajiny, aby sme sa v oblasti využívania umelej inteligencie stali perspektívnym a dynamickým hráčom na globálnej scéne, ktorý má kapacity ovplyvňovať právny rámec a podmienky v tejto téme," uviedol Balík počas pracovnej cesty vo Washingtone D.C.



O téme využívania umelej inteligencie vo verejnej sfére hovoril slovenský minister s Joeom Wangom z think tanku Special Competitive Studies Project. "Digitálna agenda nášho ministerstva sa zameriava na umelú inteligenciu, najmä z pohľadu etiky a regulácie. Vytvorili sme preto stálu komisiu pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej úlohou je posudzovať rizikové otázky súvisiace s výskumom, vývojom a využívaním umelej inteligencie. Je to nová a veľmi dynamická oblasť s veľkým dopadom na celú spoločnosť," zdôraznil Balík.



Vo Washingtone D.C. slovenský minister informatizácie rokoval aj s viceprezidentom pre vládne vzťahy spoločnosti Google Karanom Bhatiom. Viceprezident Googlu predstavil kľúčové oblasti, do ktorých spoločnosť koncentruje svoje aktivity s cieľom pomôcť Ukrajine.



Minister Balík na stretnutí predstavil iniciatívy, aktivity a projekty Slovenska v oblasti zlepšovania úrovne digitálnych zručností, rozvoj ktorých je podľa neho významnou prioritou nielen pre boj proti dezinformáciám, ale aj pre zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. V súčasnosti 2,5-krát rýchlejšie rastie počet pracovných pozícií vyžadujúcich digitálne zručnosti a v blízkej budúcnosti si ich aspoň základnú úroveň bude vyžadovať 90 % všetkých pracovných pozícií.