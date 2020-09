Ballek K HDP: Je to miernejší pokles, ako sme očakávali

Bratislava 4. septembra (TASR) – Situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a opatreniami na zabránenie šírenia ochorenia v tomto roku prepisuje svetové aj slovenské štatistiky. Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska sa v druhom štvrťroku prepadol na historicky najnižšiu úroveň od roku 1996. Ide však o miernejší pokles, ako štatistici očakávali vzhľadom na situáciu okolo pandémie. Uviedol to predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexander Ballek v piatok na tlačovej konferencii.



"Po desaťročnom nepretržitom raste výkonu slovenskej ekonomiky, ktorý sa udržal od finančnej krízy v roku 2009, sme sa v tomto roku dostali do záporných čísel. Kým v januári až marci bol pokles ešte mierny, v druhom štvrťroku od apríla do júna sa už vplyv pandémie ukázal v plnej sile," zhodnotil Ballek. Výrazne to podľa neho ovplyvnilo aj trh práce, zdynamizoval sa pokles zamestnanosti, rast nezamestnanosti a došlo k poklesu miezd.



HDP vyjadrený v stálych cenách klesol medziročne o 12,1 % na historicky najnižšiu úroveň od roku 1996. Podľa Balleka je to však miernejší pokles, ako predpokladali vzhľadom na všeobecnú situáciu spôsobenú novým koronavírusom. "Prispela k tomu zvýšená aktivita v kľúčových odvetviach priemyslu, najmä vo výrobe automobilov a tiež v malých podnikoch, ako aj kladné saldo zahraničného obchodu počas júna," priblížil Ballek. Reálny pokles HDP Slovenska bol podľa neho pri pohľade na historické dáta vykázaný len ojedinele.