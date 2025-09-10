< sekcia Ekonomika
Banány, ruže, čokoláda: Kaufland boduje v predaji fairtrade výrobkov
Len v roku 2024 získali pestovatelia v Afrike, Ázii alebo v Latinskej Amerike vďaka zákazníkom Kauflandu tisíce eur v podobe fairtradového príplatku.
Autor OTS
Bratislava 10. septembra (OTS) - Ide o bonusové peniaze, ktoré majú pozitívny dopad na život farmárov a ich deťom dávajú šancu na vzdelanie. Aj preto má zmysel vyberať si z regálov Fairtrade výrobky.
Tabuľka čokolády, balenie kávy, kytica čerstvých ruží bývajú súčasťou našich nákupov, no je za nimi oveľa viac, než len obľúbená chuť či vôňa. Sú v nich osudy ľudí, ktorí ich na druhej strane sveta pre nás pestujú. O tom, či farmári dostanú za svoju prácu spravodlivú odmenu alebo ich deti budú môcť chodiť do školy, prípadne či pestovanie plodín nezaťaží životné prostredie, rozhoduje spotrebiteľ, keď si vloží do košíka výrobok so známkou Fairtrade. Nevyberá si len produkt, ale aj férový príbeh, v ktorom je miesto pre dôstojnosť a úctu k prírode.
Rok 2024 ukázal, že slovenským zákazníkom, ktorí nakupujú v Kauflande, na tomto príbehu záleží. V predajniach obchodného reťazca vlani spotrebitelia nakúpili viac než 740-tisíc fairtradových ruží, čo oproti predminulému roku predstavuje nárast o 15 percent. Predaj kakaových bôbov pestovaných vo fairtradových podmienkach vzrástol na dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Zvýšil sa aj záujem o kávu s Fairtrade certifikáciou, ktorej predaj v Kauflande prekročil 5 ton a v porovnaní s rokom 2023 tak stúpol o vyše päťdesiat percent, fairtradový sortiment pod červenou strechou dopĺňajú aj kokos či trstinový cukor. Pestovatelia z Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie tak vďaka všetkým Fairtrade nákupom v Kauflande získali o takmer 25 tisíc eur viac ako v predminulom roku.
Tieto peniaze nie sú len štatistikou, pre farmárov znamenajú reálnu pomoc. Vďaka nej môžu vo svojich komunitách napríklad stavať školy či zdravotnícke zariadenia, budovať studne, opraviť cesty alebo investovať do technológií, ktoré im umožňujú pestovať ekologickejšie. Fairtradový príplatok tiež môže pre deti pestovateľov znamenať šancu na vzdelanie.
„Fairtrade pre nás nie je len označením na obale. Je to záväzok, že pestovatelia dostanú za svoju prácu spravodlivú odmenu a že pestovanie bude prebiehať šetrnejšie k prírode. Aj preto ponuku udržateľného sortimentu v našich predajniach pravidelne rozširujeme," hovorí Iveta Hollá, projektová manažérka pre zodpovedný sortiment spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Fairtrade sortiment má v predajniach pod červenou strechou svoje miesto už dlhodobo. Kaufland ako prvý priniesol na slovenský trh fairtradové banány, a dodnes je lídrom v ich predaji. Zároveň aj pri výrobe produktov vlastných privátnych značiek K-Favourites, K-Classic či K-Bio systematicky využíva kakao, kávu, čierny, zelený či roibos čaj, ktoré majú certifikáciu Fairtrade, Rainforest Alliance alebo Bio. Spotrebitelia si môžu z regálov vyberať aj fairtradové kokosové mlieko či čerstvú papáju, no udržateľný prístup sa odráža aj v pracovnom oblečení zamestnancov reťazca, pretože je ušité z fairtradovej bavlny.
Fairtrade pre Kaufland nie je len označením na obale
„Naši zákazníci čoraz viac vnímajú, že Fairtrade produkty nie sú len o kvalite samotného produktu, ale najmä o príbehu ľudí, ktorí za ním stoja. Každý nákup výrobku s označením Fairtrade je tak prejavom spolupatričnosti aj solidarity a my sme hrdí, že v Kauflande im túto možnosť vieme ponúknuť. Ide o jednoduchý, ale dôležitý krok, ktorý dokáže veľkú zmenu,“ zdôrazňuje Iveta Hollá.
Fairtrade je najuznávanejšou svetovou známkou udržateľnosti, ktorá pestovateľom prináša spravodlivé odmeňovanie a dôstojnejšie pracovné podmienky. „Rastúca popularita a predaj väčšieho množstva výrobkov, ktoré do ponuky zaraďujú obchodné reťazce, spôsobujú, že takýto sortiment podporuje čoraz viac slovenských spotrebiteľov. Podľa prieskumov ho poznajú až dve tretiny obyvateľov,“ vysvetľuje Kristína Hájniková, koordinátorka obchodu Fairtrade Česko a Slovensko. „Rozhodnutie, akú čokoládu si na Slovensku kúpime, má obrovský dopad, pretože Fairtrade spája spoluprácu v rámci celého dodávateľského reťazca, ktorý začína u pestovateľa a končí u zákazníka.“
Symboliku Fairtrade produktov podčiarkuje aj Medzinárodný deň čokolády, ktorý si svet pripomína 13. septembra. Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou spotrebou tejto pochúťky. Podľa údajov Štatistického úradu SR skonzumoval vlani každý obyvateľ v priemere 6,8 kilogramov klasickej čokolády a čokoládových cukroviniek, aj preto má rozhodnutie zákazníkov siahnuť po fairtradovej čokoláde dôležitý vplyv.
Kaufland si dáva záležať na skladbe udržateľného sortimentu aj na hodnotách spoločenskej zodpovednosti, len minulý rok zákazníkom ponúkol vyše 150 produktov s označením Fairtrade. Patrí tak k trom najväčším platcom fairtradového príplatku na Slovensku.
