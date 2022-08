Bane Prievidza previedli akcionársky podiel na materskú spoločnosť

Prievidza 30. augusta (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) previedli svoj 49-percentný podiel v Prievidzskom tepelnom hospodárstve (PTH) na svoju akciovú materskú spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká (HBZ). Prevod akcií schválilo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti ešte v apríli.



"Ide o rozhodnutie akcionára na základe priebehu transformácie a útlmu baní. Hornonitrianske bane sú predovšetkým uhoľná spoločnosť, ktorá dožíva vzhľadom na to, že padlo rozhodnutie o ukončení baní na budúci rok," povedal v utorok predseda predstavenstva PTH a predseda dozornej rady HBP Rastislav Januščák.



HBP sa podľa neho pripravujú na úplné uzatvorenie jednotlivých ťažieb a baní ako takých. "To má za následok aj to, že musíme prehodnotiť štruktúru iného podnikania. Snažíme sa očistiť uhlie od iných aktivít a diverzifikovať, ktoré budú do budúcna ďalej fungovať. To bol hlavný dôvod prevodu akcií," dodal.



Spoločnosť PTH je distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Väčšinovým akcionárom firmy s 51-percentným podielom je mesto Prievidza. HBZ je 100-percentným akcionárom HBP.