Bane v Čile v nasledujúcej dekáde zvýšia spotrebu vody a energie

Santiago de Chile 27. júna (TASR) - Starnúce čilské medené bane budú musieť v nasledujúcom desaťročí zvýšiť spotrebu vody a energie, aby si udržali produkciu, keďže kvalita rudy v ložiskách klesá. Spotreba energie by mala v nasledujúcich desiatich rokoch rásť rýchlejšie ako očakávaný nárast ťažby, pričom dopyt po elektrickej energii by mal vzrásť o 31,4 % a ťažba medi o 20,7 %, oznámila vo štvrtok štátna komisia pre meď Cochilco. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Komisia v novej správe odhaduje, že spotreba energie v medených baniach do roku 2034 vzrastie na 34,2 terawattu (TW) za hodinu z 26 TW za hodinu v roku 2023. Odvetvie bude čoraz viac získavať energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré majú podľa Cochilco do roku 2026 tvoriť takmer 80 % dodávok energie. Spotreba vody pritom v nasledujúcom desaťročí porastie v priemere o 2,3 %.



"Treba vziať do úvahy, že pokles kvality medenej rudy znamená, že na udržanie úrovne výroby sa musí použiť viac vody," uvádza sa v správe.



Morská voda by mala tvoriť 70 % všetkých dodávok vody, keďže ťažobné spoločnosti sa snažia obísť obmedzenia v dodávkach vody spôsobené suchom a skutočnosťou, že mnohé z ich prevádzok sa nachádzajú vo vyprahnutej púšti Atacama na severe Čile.



Obe možnosti si vyžadujú intenzívne využívanie energie. Podľa odhadov Cochilco by malo čerpanie a odsoľovanie morskej vody do roku 2034 spotrebovať 6,5 TW za hodinu, čo predstavuje pätinu všetkej energie spotrebovanej v čilskom banskom priemysle.