Bangladéš rozhodol o šetrení energií
Autor TASR
Dháka 30. marca (TASR) - Bangladéš prikázal štátnym zamestnancom dodržiavať viacero opatrení vrátane zhasínania svetiel a vypínania klimatizácie s cieľom šetriť energiu, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. Je to dôsledok vojny na Blízkom východe, ktorá zhoršuje energetickú krízu v krajine. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Ministerstvo verejnej správy vydalo sériu nariadení o dochádzke do práce a úsporách elektrickej energie a paliva, povedal v pondelok agentúre AFP predstaviteľ rezortu Sachavat Hosain.
„Malo by sa používať len nevyhnutné množstvo svetiel, ventilátorov, klimatizácií a iných elektrických zariadení,“ uvádza sa v nariadení vydanom v nedeľu večer. Zamestnancov vyzvalo, aby pri odchode z práce zhasínali svetlá a teplota klimatizácie bola nastavená na 25 stupňov Celzia a viac.
Bangladéš dováža 95 percent svojej spotreby ropy a plynu. Krajina podľa agentúry AFP zároveň potvrdila, že sa snaží získať pôžičky vo výške približne dvoch miliárd dolárov od zahraničných darcov, aby vyriešila svoje energetické problémy.
Vláda už prijala niekoľko opatrení na obmedzenie spotreby paliva, vrátane limitov na nákup paliva, zastavenia výroby vo väčšine tovární na hnojivá a nasadenia polície na hliadkovanie na čerpacích staniciach.
