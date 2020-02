Bank of America revidovala prognózu rastu globálnej ekonomiky

Londýn 27. februára (TASR) - Bank of America (BofA) vo štvrtok revidovala svoju prognózu rastu globálnej ekonomiky na najnižšiu úroveň od vrcholu svetovej finančnej krízy v roku 2009. Dôvodom je epidémia koronavírusu.



„Znížili sme našu predpoveď globálneho rastu v roku 2020 na 2,8 % z 3,2 %. To bude jej najmenšie tempo od roku 2009,“ napísali ekonómovia banky v poznámke pre klientov. A dodali, že to bude prvýkrát od krízy, keď tempo rastu svetového hospodárstva klesne pod hranicu 3 %.



Domnievajú sa, že dlhšie prerušenie výroby v Číne pravdepodobne poškodí globálne dodávateľské reťazce. A ďalšiu ranu zasadí ekonomike úbytok turistov, keďže koronavírus obmedzil cestovný ruch. Navyše stále hrozí, že pribudnú nové ohniská nákazy podobne ako v Taliansku, v dôsledku čoho budú zavedené ďalšie karantény, a to ovplyvní dôveru.



„Preto sme naše prognózy plošne zoškrtali,“ uviedli analytici. Číne zároveň predpovedajú za celý rok rast o 5,2 % namiesto predchádzajúcich 5,6 %. A v prípade globálnej ekonomiky bez Číny očakávajú hospodársky rast len o 2,2 %, čo bude najslabší výsledok od roku 2009.