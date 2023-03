New York 17. marca (TASR) - Bank of America údajne prevezme skrachovanú Signature Bank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Investor a šéf Pershing Square Capital Management Bill Ackman v piatok na Twitteri uviedol, že Bank of America sa v pondelok (20. 3.) chystá prevziať Signature Bank. Zdroj tejto informácie však neuviedol.



"Počul som, že Bank of America sa v pondelok chystá kúpiť banku Signature Bank. Pokiaľ sa nám nepodarí ochrániť nepoistené vklady, náklady na kapitál vzrastú a budú ich tlačiť k tomu, aby sa zlúčili alebo aby ich prevzali systémovo dôležité banky. Nemyslím si, že je to dobré pre Ameriku," uviedol Ackman v tvíte.



Signature Bank bezprostredne nereagovala na otázku agentúry Reuters, Bank of America sa odmietla k tomu vyjadriť.