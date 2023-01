Bank of America vykázala vo 4. kvartáli lepší než očakávaný zisk

New York 13. januára (TASR) - Bank of America (BofA) oznámila za 4. kvartál vyšší zisk, než sa čakalo. Výsledky jednej z najväčších amerických bánk podporilo zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré jej umožnilo zvýšiť úroky na spotrebiteľských úveroch. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk banky dosiahol vo 4. štvrťroku 6,9 miliardy USD (6,41 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast zhruba o 2 %. Zisk na akciu dosiahol 85 centov, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom na úrovni 77 centov.



Tržby dosiahli 24,53 miliardy USD. Oproti 4. štvrťroku predchádzajúceho roka to znamená rast o 11,2 %.



Banka vyťažila z agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou aj ďalšími centrálnymi bankami vo svete. Banky k takému opatreniu pristúpili s cieľom dostať pod kontrolu vysokú infláciu, ktorá sa v priebehu minulého roka dostala na najvyššiu úroveň za posledné desaťročia. Z toho vyplývajúci rast úrokových výnosov banky jej pomohol čiastočne vykompenzovať slabé výsledky v oblasti fúzií a akvizícií, ako aj vyššie rezervy na krytie prípadných úverových strát.



(1 EUR = 1,0772 USD)