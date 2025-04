Bank of America zaznamenala v 1. štvrťroku nárast zisku aj tržieb

Charlotte 15. apríla (TASR) - Bank of America zaznamenala v 1. štvrťroku 2025 nárast zisku aj tržieb, pričom jej výsledky prekonali odhad analytikov. TASR o tom informuje na základe správ AP a portálu RTTNews.



Druhá najväčšia banka v USA oznámila za 1. štvrťrok 2025 medziročný nárast čistého zisku o 11 % na 7,4 miliardy USD (6,50 miliardy eur).



Upravený zisk sa v období január - marec 2025 zvýšil o 18 % na 6,99 miliardy USD alebo 90 centov na akciu zo 6,14 miliardy USD alebo 76 centov/akcia v rovnakom období minulého roka. Analytici v priemere očakávali, že banka zarobí 82 centov na akciu.



Tržby spoločnosti bez úrokových nákladov v prvých troch mesiacoch 2025 vzrástli o 6 % na 27,37 miliardy USD z 25,83 miliardy USD v minulom roku. Analytici odhadovali, že dosiahnu 26,86 miliardy USD.



„Mali sme dobrý 1. štvrťrok so ziskom 90 centov na akciu. To odráža rast čistého úrokového výnosu aj príjmov z poplatkov,“ uviedol predseda a generálny riaditeľ Brian Moynihan. Poznamenal, že výnosy z predaja a obchodov rástli už 12. štvrťrok po sebe, keďže firemní klienti dosahovali dobré výsledky a spotrebitelia preukázali odolnosť, naďalej míňali a udržiavali si zdravú úverovú kvalitu.



(1 EUR = 1,1377 USD)