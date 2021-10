Bank of America zhoršila odhad rastu ekonomiky Číny

New York 19. októbra (TASR) - Bank of America zhoršila prognózu vývoja čínskej ekonomiky na tento aj ďalšie dva roky, pričom smerom nadol upravila svoj odhad druhýkrát za posledné dva mesiace. Ako dôvod uviedla pomalé opatrenia zo strany centrálnej banky na podporu ekonomiky po energetickej kríze, ktorá tvrdo zasiahla priemyselný sektor.



Bank of America (BofA) najnovšie očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) Číny vzrastie tento rok o 7,7 %. V pôvodnej prognóze počítala s rastom o 8 %.



Omnoho výraznejšie zhoršila odhad rastu čínskej ekonomiky v roku 2022. Pôvodne počítala so spomalením tempa rastu v porovnaní s rokom 2021 na 5,3 %, teraz však odhaduje, že ekonomika bude na budúci rok rásť iba 4-percentným tempom.



V roku 2023 by sa tempo rastu ekonomiky malo zrýchliť, banka však opäť pôvodnú prognózu revidovala smerom nadol. V predchádzajúcom odhade stanovila na rok 2023 rast čínskej ekonomiky na úrovni 5,8 %, najnovšie počíta s tým, že dosiahne 5,3 %.