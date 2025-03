Bank of America zvýšila odhad ceny zlata na tento aj budúci rok

New York 26. marca (TASR) - Bank of America (BofA) zvýšila odhad ceny zlata na tento aj budúci rok, pričom zdôraznila, že najmä neistota súvisiaca s obchodnou politikou novej americkej administratívy bude tlačiť cenu drahého kovu v najbližšom období nahor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



BofA najnovšie odhaduje, že cena zlata dosiahne tento rok 3063 USD (2829,56 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Na budúci rok počíta s rastom na 3350 USD/unca. To je výrazný posun nahor v porovnaní s predchádzajúcou prognózou, v rámci ktorej banka stanovila na tento rok cenu zlata na úrovni 2750 USD a na rok 2026 počítala s poklesom na 2625 USD/unca.



Spotová cena zlata dosiahla v stredu popoludní zhruba 3024 USD/unca. Od začiatku roka sa tak zvýšila o 15 %, pričom zaznamenala viacero rekordov. Naposledy koncom minulého týždňa, keď nakrátko prekročila 3057 USD/unca.



Cenu žltého kovu tlačí nahor najmä obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tú na jednej strane Trump postavil na dovozných clách, na strane druhej však navrhované clá rýchlo mení a odkladá.



Zlato je považované za aktívum známe ako bezpečný prístav, na ktoré sa investori obracajú najmä v časoch neistoty a prudkých výkyvov na trhu. Podiel na raste ceny zlata majú centrálne banky, ktoré zvyšujú jeho nákup. Podľa BofA sa zlato podieľa momentálne na rezervách centrálnych bánk približne 10 %, nie je však vylúčené, že sa tento podiel zvýši na viac než 30 %.



(1 EUR = 1,0825 USD)