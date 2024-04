Bank of America zvýšila odhad cien ropy na tento rok

Washington 3. apríla (TASR) - Analytici americkej banky Bank of America (BofA) upravili prognózu cien ropy na tento rok. Najnovšie odhadujú, že cena Brentu dosiahne v priemere 86 USD (80,01 eura) za barel (159 litrov) a cena americkej ľahkej ropy WTI 81 USD/barel. Ako dôvod uviedli eskalujúce geopolitické napätie a pokračovanie redukcie v ťažbe ropy zo strany OPEC+. Zároveň dodali, že maximum očakávajú počas letných mesiacov, keď by sa ceny ropy mali pohybovať okolo 95 USD/barel. Informovala o tom agentúra Reuters.



BofA uviedla, že zvyšovanie dopytu stačí na to, aby sa v 2. a 3. štvrťroku tohto roka vytvoril na ropnom trhu deficit. Analytici predpokladajú tento deficit v objeme zhruba 450.000 barelov denne.



BofA je tak druhou bankou, ktorá v poslednom období upravila svoj odhad cien ropy v tomto roku. Minulý týždeň tak urobila banka JP Morgan, ktorá uviedla, že rozhodnutie Ruska znížiť produkciu by mohlo zvýšiť cenu Brentu do septembra na 100 USD za barel.



(1 EUR = 1,0749 USD)