Bank of America zvýšila v 1. kvartáli čistý zisk o takmer pätinu
Rovnako ako Citigroup či JPMorgan Chase aj BofA vyťažila zo súčasnej situácie vo svete.
Autor TASR
New York 15. apríla (TASR) - Americká banka Bank of America (BofA) zvýšila čistý zisk za 1. kvartál o takmer pätinu, keď nestabilita na globálnych trhoch podporila jej divíziu tradingu. Rovnako ako Citigroup či JPMorgan Chase aj BofA vyťažila zo súčasnej situácie vo svete. Nestabilné trhy zvyčajne podporujú príjmy investičných bánk, keďže rastie aktivita na akciových trhoch, čo zvyšuje výnosy bánk z obchodovania. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
To potvrdili aj údaje o výnosoch Bank of America. Celkové výnosy banky dosiahli v 1. kvartáli 30,27 miliardy USD (25,67 miliardy eur), čo predstavuje rast o 7 %. Výnosy z predaja a obchodovania dosiahli 6,4 miliardy USD a medziročne sa tak zvýšili o 13 %. Čisté úrokové príjmy BofA vzrástli o 9 % a neúrokové príjmy sa zvýšili o 5,3 %.
Čistý zisk banky dosiahol v 1. kvartáli 8,6 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,11 USD. V rovnakom období pred rokom vykázala BofA zisk 7,4 miliardy USD (0,89 USD/akcia).
Okrem zvýšených výnosov výsledky banky čiastočne podporili aj nižšie rezervy na krytie úverových strát. Zatiaľ čo v 1. kvartáli 2025 ich BofA vyčlenila v hodnote 1,48 miliardy USD, v prvých troch mesiacoch tohto roka dosiahli 1,34 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1793 USD)
To potvrdili aj údaje o výnosoch Bank of America. Celkové výnosy banky dosiahli v 1. kvartáli 30,27 miliardy USD (25,67 miliardy eur), čo predstavuje rast o 7 %. Výnosy z predaja a obchodovania dosiahli 6,4 miliardy USD a medziročne sa tak zvýšili o 13 %. Čisté úrokové príjmy BofA vzrástli o 9 % a neúrokové príjmy sa zvýšili o 5,3 %.
Čistý zisk banky dosiahol v 1. kvartáli 8,6 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,11 USD. V rovnakom období pred rokom vykázala BofA zisk 7,4 miliardy USD (0,89 USD/akcia).
Okrem zvýšených výnosov výsledky banky čiastočne podporili aj nižšie rezervy na krytie úverových strát. Zatiaľ čo v 1. kvartáli 2025 ich BofA vyčlenila v hodnote 1,48 miliardy USD, v prvých troch mesiacoch tohto roka dosiahli 1,34 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1793 USD)