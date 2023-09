Bank of Canada ponechala úrokové sadzby nezmenené, nevylúčila zvýšenie

Ottawa 6. septembra (TASR) - Kanadská centrálna banka ponechala v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú s tým, že ekonomika vstúpila do nepriaznivého obdobia. Dodala však, že v prípade pretrvávania inflačných tlakov je pripravená menovú politiku opäť sprísniť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Bank of Canada uviedla, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 5 %, na ktorú ju posunula v júli, keď ju zvýšila o štvrť percentuálneho bodu. V rovnakom rozsahu ju zvýšila aj v júni. Vtedy poukazovala na dlhodobo vysokú infláciu, ktorá sa nad inflačným cieľom banky (2 %) drží už 27 mesiacov.



Najnovšie údaje o vývoji kanadskej ekonomiky však neboli priaznivé. Kanadu v posledných mesiacoch zasiahli rozsiahle požiare a podľa údajov štatistického úradu zo začiatku septembra sa rast hospodárstva v 2. kvartáli tohto roka zastavil. Po raste v 1. štvrťroku o 0,6 % sa tak kanadská ekonomika opäť vrátila k nulovému rastu.



Medziročná inflácia v júli pritom dosiahla 3,3 %. To je síce výrazne menej, než v rovnakom mesiaci minulého roka, keď dosiahla rekordných 8,1 %, oproti vývoju v predchádzajúcom mesiaci to však znamená zrýchlenie. V júni dosiahla 2,8 %. Centrálna banka v tejto súvislosti uviedla, že "ak budú inflačné tlaky ďalej pretrvávať, je pripravená úrokové sadzby opäť zvýšiť".



Analytici sa však domnievajú, že banka úrokové sadzby v dôsledku vývoja ekonomiky v najbližšom období nezvýši. Ako povedal Andrew Kelvin z TD Securities, očakávajú, že centrálna banka ich podrží na nezmenenej úrovni aj v októbri a decembri.