Bank of Canada predpokladá infláciu nad 8 %

Ottawa 17. júla (TASR) - Kanadská centrálna banka predpokladá, že v júni sa miera inflácie dostala nad 8 % a nad touto hranicou sa udrží niekoľko mesiacov. Uviedol to koncom tohto týždňa pre zástupcov kanadských firiem guvernér kanadskej centrálnej banky Tiff Macklem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Inflácia sa pohybuje vysoko nad 7 %," povedal Macklem v súvislosti s ostatnými oficiálnymi údajmi za máj, keď miera inflácie dosiahla 7,7 %, najviac od januára 1983. "Očakávame, že za jún sa dostala už nad 8 %. Oficiálne údaje budú známe na budúci týždeň. Vieme, že ceny ropy boli v júni veľmi vysoké, takže by ma neprekvapilo, keby inflácia pokročila vyššie," dodal guvernér Bank of Canada.



S infláciou nad 8 % počítajú aj ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. V poslednej prognóze uviedli, že za jún očakávajú v Kanade mieru inflácie 8,3 %. Ak sa ich odhad potvrdí, bude to znamenať najvyšší rast spotrebiteľských cien v krajine od roku 1982. Štatistický úrad zverejní údaje za jún v stredu 20. júla.



Macklem dodal, že s infláciou nad 8 % ráta centrálna banka aj v ďalších mesiacoch. V budúcom roku by sa však mala postupne zmierniť a do konca roka 2023 dosiahnuť približne 3 %. V roku 2024 potom banka očakáva ďalšie spomaľovanie inflácie na 2 %.



V súvislosti s terajším rastom cien Macklem povedal, že centrálnu banku veľmi znepokojuje mzdovo-cenová špirála, keď firmy zvyšujú platy s cieľom udržať si zamestnancov a následne vyššie náklady presúvajú na spotrebiteľov, ktorí potom ako zamestnanci opäť požadujú vyššie platy na kompenzáciu inflácie. "To vytvára začarovaný kruh," dodal Macklem, pričom ubezpečil, že centrálna banka prijme ďalšie opatrenia na to, aby sa inflácia dostala na požadovanú úroveň.