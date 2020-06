Bank of China diskutuje o ukončení úverového rámca pre Wirecard

Peking 23. júna (TASR) - Bank of China (BoC) diskutuje o ukončení úverového rámca pre nemeckú finančnú a technologickú spoločnosť Wirecard AG, ktorú zasiahol účtovný škandál, čo jej skomplikuje boj o prežitie.



Wirecard sa v pondelok (22. 6.) priznala, že sporných 1,9 miliardy eur v hotovosti, uvedených v bilancii za rok 2019, čo predstavuje zhruba štvrtinu jej aktív, zrejme neexistuje.



BoC, štvrtý najväčší poskytovateľ pôžičiek v Číne, môže odpísať väčšinu dlhu vo výške 80 miliónov eur a nepredlžovať úverový limit nemeckej firme, uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou pod podmienkou zachovania anonymity, pretože diskusie sú súkromné.



Bank of China, jedna zo skupiny najmenej 15 komerčných bánk, ktoré poskytli úvery Wirecard, plánuje najať externý právny tím, aby preskúmal, ako môže minimalizovať straty.



Ak dlžník poruší podmienky revolvingového úverového rámca, veritelia sa môžu rozhodnúť obnoviť dohodu. Ale toto rozhodnutie si zvyčajne vyžaduje jednomyseľný súhlas, čo znamená, že ak jedna banka odmietne podpísať obchod, dlžník bude musieť splatiť celú pôžičku. Banky, ktoré odmietnu predĺžiť dohodu, sa môžu tiež pokúsiť predať úver inej strane, zvyčajne obchodníkom s úvermi, čím sa rozhodovacia právomoc prenesie na novú stranu.



Väčšina bánk sa prikláňa k predĺženiu povinnosti splácania. Podľa zdrojov rokovania medzi spoločnosťou Wirecard a jej veriteľmi prebiehajú a čínsky veriteľ ešte neurobil konečné rozhodnutie.



Nemecký finančný regulačný úrad označil škandál Wirecard za „úplnú katastrofu“.



Bank of China sa podieľala na revolvingovom úverovom nástroji vo výške približne 1,75 miliardy eur pre nemeckú firmu. Ďalšími poskytovateľmi pôžičiek Wirecard sú napríklad Commerzbank AG a ABN Amro.



Wirecard spolupracuje s investičnou bankou Houlihan Lokey na udržateľnej stratégii financovania a zároveň zvažuje rozsiahlu reštrukturalizáciu s cieľom pokračovať v podnikaní.



Škandál okolo chýbajúcich peňazí skresal viac ako 80 % z trhovej hodnoty spoločnosti Wirecard a viedol k rezignácii generálneho riaditeľa Markusa Brauna, ktorý bol dočasne nahradený Jamesom Freisom. Ratingová agentúra Moody's Investors Service po prevalení sa škandálu znížila úverový rating Wirecard o šesť stupňov.



Skupina investorov, ktorí nakúpili dlhopisy Wirecard v hodnote 500 miliónov eur, splatné v roku 2024, poverila poradcov, aby koordinovali záujmy majiteľov dlhopisov v rámci „potenciálnych rozhovorov o reštrukturalizácii alebo možnej hroziacej insolventnosti“, uvádza sa v e-mailovom vyhlásení spoločnosti One Square Advisors.