Bank of England kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila
Britská centrálna banka vo štvrtok ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 3,75 %.
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) - Britská centrálna banka vo štvrtok ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 3,75 %. Inflácia v krajine totiž zostáva nad cieľovou úrovňou a hospodársky rast vykazuje známky zrýchľovania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Rozhodnutie Bank of England finančné trhy všeobecne očakávali, ale hlasovanie v deväťčlennom výbore pre menovú politiku bolo oveľa tesnejšie, ako sa predpokladalo. Piati členovia výboru hlasovali za ponechanie hlavnej sadzby na doterajšej úrovni, ale štyria boli za jej zníženie o štvrť percentuálneho bodu. Britská centrálna banka v ostatných 18 mesiacoch úroky znižovala. Naposledy svoju kľúčovú sadzbu zredukovala v decembri a naznačila, že tento rok ju pravdepodobne zníži opäť.
Názor, že ďalšie zníženie sadzieb je na obzore, posilnila najnovšia prognóza inflácie. Bank of England totiž predpovedá, že inflácia v nasledujúcich mesiacoch klesne späť na cieľovú úroveň 2 %. V súčasnosti je vo výške 3,4 %. „Teraz si myslíme, že inflácia do jari klesne späť na približne 2 %,“ povedal guvernér banky Andrew Bailey. „Ak všetko pôjde dobre, mal by v tomto roku existovať priestor na ďalšie zníženie úrokovej sadzby,“ dodal.
Britská labouristická vláda ráta s výrazným poklesom inflácie, čo by centrálnej banke umožnilo ďalej znižovať náklady na úvery. Nižšie úrokové sadzby pomáhajú stimulovať hospodársky rast zlacnením úverov, čo môže viesť k vyšším výdavkom spotrebiteľov a väčším podnikovým investíciám.
