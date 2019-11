Bank of England kľúčový úrok nezmenila, ale revidovala rast HDP

Londýn 7. novembra (TASR) - Britská centrálna banka, Bank of England (BoE), vo štvrtok ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú a zvýšila odhad rastu ekonomiky v tomto roku. Ale v budúcom roku ho, naopak, znížila.



Menový výbor BoE vo štvrtok na poslednom zasadaní pred predčasnými parlamentnými voľbami v decembri ponechal kľúčový úrok na úrovni 0,75 %. Analytici takýto krok očakávali. Banka zvýšila prognózu rastu Spojeného kráľovstva v tomto roku na 1,4 %, ale na rok 2020 ju znížila na 1,2 %. To kontrastuje s predchádzajúcimi predpoveďami, v ktorých očakávala expanziu ekonomiky o 1,3 % v oboch rokoch.



Podľa BoE hospodársky rast bude v roku 2020 limitovaný slabším globálnym prostredím a novými obchodnými prekážkami, ktoré sa prejavia okamžite po realizácii dohody o brexite premiéra Borisa Johnsona.



Nová prognóza tak odráža podmienky dohody o brexite, ktorá v zásade získala súhlas poslancov. Banka predpokladá, že veľká časť nových obchodných prekážok sa prejaví do troch rokov vrátane vplyvu colných kontrol, určitej straty prístupu na európsky trh pre finančné a právne služby a postupnej odchýlky od regulačných pravidiel Európskej únie.



Banka tiež počíta s rastom inflačných tlakov v neskoršom období, ale v blízkej budúcnosti, presnejšie na jar budúceho roka, miera inflácie prudko klesne približne na 1,25 % v dôsledku plánovaného zníženia regulovaných účtov za energiu a vodu.



Potom však začne inflácia opäť stúpať a na konci roku 2022 bude nad cieľovou 2 % hranicou banky.