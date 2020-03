Bank of England odkladá tohtoročný záťažový test veľkých bánk

Londýn 20. marca (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) v piatok oznámila, že odkladá tohtoročný záťažový test veľkých bánk a stavebných spoločností, aby im umožnila sústrediť sa na poskytovanie úverov počas krízy, ktorú spôsobil nový koronavírus.



Záťažový test v roku 2019 ukázal, že bankový systém v Spojenom kráľovstve je odolný. Aspoň podľa vlaňajších výsledkov by zvládol simultánne hlboké recesie v Spojenom kráľovstve aj vo svetových ekonomikách, a závažnejšie ako počas krízy pred vyše 10 rokmi. A to aj v kombinácii s veľkým poklesom cien aktív, uviedla BoE.



Banka tiež oznámila, že odkladá plánovaný prieskum s Úradom pre dohľad nad finančnými trhmi (FCA) v približne troch stovkách otvorených investičných fondov. Odkladá tiež správy o likvidite bánk aj klimatických rizikách.



Tieto opatrenia podľa BoE poskytujú flexibilitu. Ich cieľom je pomôcť firmám a štruktúram finančného trhu udržať ich bezpečnosť a spoľahlivosť a plniť si funkcie, ktoré sú dôležité pre ekonomiku.