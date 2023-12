Bank of England ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 5,25 %

Londýn 14. decembra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila a ponechala ju na 15-ročnom maxime 5,25 % už tretíkrát po sebe. Upozornila zároveň, že zostane vysoká dlhší čas v rámci jej boja s infláciou. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP. Ekonómovia takéto rozhodnutie očakávali.



BoE zmrazila náklady na pôžičky už na svojich dvoch predchádzajúcich stretnutiach v septembri a novembri po sérii 14 zvýšení kľúčového úroku, aby skrotila infláciu. Tá sa však stále drží nad jej cieľom na úrovni 2 %.



BoE väčšinou hlasov (6:3) rozhodla o ponechaní svojej referenčnej úrokovej sadzby na 15-ročnom maxime aj napriek známkam zhoršovania situácie v ekonomike. Traja členovia menového výboru boli pritom za zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov s odvolaním sa na relatívne napätý trh práce a dôkazy o pretrvávajúcich inflačných tlakoch.



Zatiaľ čo zvýšenie úrokových sadzieb pomohlo v boji proti inflácii, vyššie úroky, najmä z hypoték, zasiahli tiež spotrebiteľské výdavky a hospodársky rast.



Banka vo svojom štvrtkovom vyhlásení uviedla, že jej menová politika bude musieť byť "reštriktívna dostatočne dlho na to, aby sa inflácia v strednodobom horizonte udržateľne vrátila k cieľu na úrovni 2 %". BoE pritom nevylúčila ani možné ďalšie sprísnenie svojej menovej politiky v prípade pretrvávania inflačných tlakov.



Napriek týmto vyhláseniam investori predpovedajú zníženie úrokových sadzieb v Spojenom kráľovstve na približne 4 % do decembra 2024 po neočakávanom poklese ekonomiky v októbri a rýchlejšom než očakávanom spomalení rastu miezd v Británii.