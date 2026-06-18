Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. jún 2026Meniny má Meniny má Vratislav
< sekcia Ekonomika

Bank of England ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na 3,75 %

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov sedem ku dvom rozhodol o tom, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 3,75 %.

Autor TASR
Londýn 18. júna (TASR) - Britská centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky, keďže inflačné tlaky v ekonomike sa zmierňujú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov sedem ku dvom rozhodol o tom, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 3,75 %.

BoE nemenila úrokové sadzby od začiatku vojny medzi USA a Iránom. Aj teraz usúdila, že zvyšovať sadzby by bolo predčasné. Nie je totiž jasné, aký veľký a dlhý vplyv bude mať aktuálny nárast inflačných tlakov.

Prístup BoE kontrastuje s postupom Európskej centrálnej banky (ECB) a Bank of Japan (BoJ), ktoré v uplynulom týždni zvýšili sadzby, ale aj s projekciami americkej centrálnej banky (Fed). Predstavitelia Fedu totiž počítajú so sprísnením menovej politiky ešte v tomto roku.

Predbežné prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohlo viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu a zníženiu cien ropy. Podľa BoE je však ešte príliš skoro na to, aby mohla označiť inflačnú hrozbu za ukončenú.

Nech sa v budúcnosti stane čokoľvek, vyššie ceny energií za posledné štyri mesiace znamenajú, že v systéme už existujú inflačné tlaky,“ uviedol guvernér BoE Andrew Bailey.
.

Neprehliadnite

Prezident ratifikoval zmluvu medzi SR a Českom o policajnej spolupráci

Odborníci: Pribúdajú letné dni s vyšším ozónom, dráždi dýchacie cesty

Trump podpísal dohodu s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe

Vláda vo štvrtok požiada parlament o vyslovenie dôvery