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Bank of England ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na 3,75 %
Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov sedem ku dvom rozhodol o tom, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 3,75 %.
Autor TASR
Londýn 18. júna (TASR) - Britská centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky, keďže inflačné tlaky v ekonomike sa zmierňujú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov sedem ku dvom rozhodol o tom, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 3,75 %.
BoE nemenila úrokové sadzby od začiatku vojny medzi USA a Iránom. Aj teraz usúdila, že zvyšovať sadzby by bolo predčasné. Nie je totiž jasné, aký veľký a dlhý vplyv bude mať aktuálny nárast inflačných tlakov.
Prístup BoE kontrastuje s postupom Európskej centrálnej banky (ECB) a Bank of Japan (BoJ), ktoré v uplynulom týždni zvýšili sadzby, ale aj s projekciami americkej centrálnej banky (Fed). Predstavitelia Fedu totiž počítajú so sprísnením menovej politiky ešte v tomto roku.
Predbežné prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohlo viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu a zníženiu cien ropy. Podľa BoE je však ešte príliš skoro na to, aby mohla označiť inflačnú hrozbu za ukončenú.
„Nech sa v budúcnosti stane čokoľvek, vyššie ceny energií za posledné štyri mesiace znamenajú, že v systéme už existujú inflačné tlaky,“ uviedol guvernér BoE Andrew Bailey.
Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov sedem ku dvom rozhodol o tom, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 3,75 %.
BoE nemenila úrokové sadzby od začiatku vojny medzi USA a Iránom. Aj teraz usúdila, že zvyšovať sadzby by bolo predčasné. Nie je totiž jasné, aký veľký a dlhý vplyv bude mať aktuálny nárast inflačných tlakov.
Prístup BoE kontrastuje s postupom Európskej centrálnej banky (ECB) a Bank of Japan (BoJ), ktoré v uplynulom týždni zvýšili sadzby, ale aj s projekciami americkej centrálnej banky (Fed). Predstavitelia Fedu totiž počítajú so sprísnením menovej politiky ešte v tomto roku.
Predbežné prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohlo viesť k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu a zníženiu cien ropy. Podľa BoE je však ešte príliš skoro na to, aby mohla označiť inflačnú hrozbu za ukončenú.
„Nech sa v budúcnosti stane čokoľvek, vyššie ceny energií za posledné štyri mesiace znamenajú, že v systéme už existujú inflačné tlaky,“ uviedol guvernér BoE Andrew Bailey.