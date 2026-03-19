Bank of England svoje úrokové sadzby nezmenila
Pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe sa považovalo za takmer isté, že britská centrálna banka úrokové sadzby zníži.
Autor TASR
Londýn 19. marca (TASR) - Britská centrálna banka na štvrtkovom zasadaní ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,75 %. Dôvodom je zvýšenie cien ropy a plynu v dôsledku vojny v Iráne. Tento krok Bank of England sa v ostatných dňoch všeobecne očakával. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe sa považovalo za takmer isté, že britská centrálna banka úrokové sadzby zníži. Predpokladalo sa totiž, že inflácia v Spojenom kráľovstve v nasledujúcich mesiacoch klesne smerom k želanej hodnote 2 %. Vojna v Iráne však tieto predpovede výrazne zmenila. Čím dlhšie bude vojna a s ňou spojené uzavretie Hormuzského prielivu trvať, tým väčšie budú ekonomické následky. Cez prieliv prechádza pätina svetového obchodu s ropou.
Americký Federálny rezervný systém v stredu (18. 3.) tiež ponechal úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Udržiavanie úrokových sadzieb na vyššej úrovni môže pomôcť udržať pod kontrolou infláciu. Vysoké úrokové sadzby však zároveň brzdia ekonomiku tým, že pre podniky a spotrebiteľov zdražujú úvery, čo znižuje hospodársku aktivitu.
