Bank of England úrokové sadzby nezmenila
Zhoršila odhad rastu ekonomiky na tento aj budúci rok a predstavila tri scenáre vývoja hospodárstva, pričom ten najhorší počíta s „výrazným rastom“ úrokových sadzieb.
Autor TASR
Londýn 30. apríla (TASR) - Britská centrálna banka ponechala úrokové sadzby vo štvrtok na nezmenenej úrovni. Okrem toho zhoršila odhad rastu ekonomiky na tento aj budúci rok a predstavila tri scenáre vývoja hospodárstva, pričom ten najhorší počíta s „výrazným rastom“ úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Bank of England (BoE) oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu ponecháva na pôvodnej úrovni 3,75 %. V ďalšom období však nie je vylúčené jej zvýšenie.
Za ponechanie sadzby na pôvodnej hodnote hlasovalo z deväťčlenného menového výboru celkovo osem členov. Iba jeden, hlavný ekonóm BoE Huw Pill, hlasoval za zvýšenie sadzby o 25 bázických bodov na 4 %.
Britská centrálna banka začala od augusta 2024 postupne znižovať kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá v tom čase dosahovala 5,25 %. Na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach vo februári a v marci ich však nemenila a rovnaké rozhodnutie urobila aj vo štvrtok.
BoE sa obáva zrýchľovania inflácie v dôsledku vojny na Blízkom východe. Analytici preto už nepredpokladajú, že by do konca tohto roka k nejakej redukcii sadzieb pristúpila. Naopak, stále však počítajú s tým, že v ďalšom období roka 2026 rozhodne o ich zvýšení.
Banka zároveň vo štvrtok zhoršila odhad vývoja britskej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Pôvodne počítala s tým, že tento rok vzrastie ekonomika o 0,9 %, teraz však odhaduje, že rast dosiahne 0,7 %, maximálne 0,8 %.
Ešte výraznejšie zhoršila odhad na rok 2027. Predpokladá, že ekonomika v budúcom roku vzrastie o 0,8 % až 1 %, zatiaľ čo predtým očakávala rast okolo 1,5 %.
BoE okrem toho predstavila tri scenáre možného vývoja ekonomiky. Všetky tri počítajú so zvýšením úrokových sadzieb, avšak v prípade najhoršieho možného scenára sa inflácia môže v 1. kvartáli budúceho roka zrýchliť až na 6,2 %. Stane sa tak v prípade, že ceny ropy sa budú dlhšie obdobie držať okolo 130 USD (111,05 eura) za barel (159 litrov), čo sa odrazí na ďalšom zvýšení cien plynu.
(1 EUR = 1,1706 USD)
