Bank of England varuje podniky a domácnosti pred rastúcim tlakom

Londýn 13. decembra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) varovala v utorok pred "výrazným tlakom" na domácnosti a podniky v dôsledku vyššej inflácie a nákladov na pôžičky. Uviedla však, že sú odolnejšie ako pred globálnou finančnou krízou. TASR o tom informuje na základe správy RTÉ.



Banka už predtým naznačila, že Británia vstupuje do dlhej recesie. Vzhľadom na to, že inflácia dosiahla 41-ročné maximum a úroky za uplynulý rok prudko stúpli, vládni prognostici predpovedajú rekordný pokles životnej úrovne v Spojenom kráľovstve.



"Pokles reálnych príjmov, zvýšenie nákladov na hypotéky a vyššia nezamestnanosť vytvoria značný tlak na financie domácností," uviedla BoE vo svojej polročnej správe o finančnej stabilite.



V roku 2023 budú pravdepodobne 4 milióny domácností čeliť vyšším splátkam hypoték, pričom priemerná mesačná splátka hypotéky stúpne na 1000 libier (1166,14 eura) zo 750 GBP, čo zodpovedá približne 17 % príjmu pred zdanením.



Zároveň sa 2,4 % domácností ocitne v situácii, keď už nebudú vládať splácať hypotéky, predpovedal Výbor pre finančnú politiku (FPC) centrálnej banky.



To bude v porovnaní s globálnou finančnou krízou v roku 2008 a recesiou menší podiel, čiastočne aj preto, že viac domácností má hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou a regulácie pôžičiek sú prísnejšie ako v predchádzajúcich desaťročiach.



"FPC preto usudzuje, že banky budú odolné, aj keby podmienky mali byť horšie, ako sa predpokladalo," napísal guvernér BoE Andrew Bailey v liste ministrovi financií Jeremymu Huntovi.



Banka oznámila, že uskutoční prvý záťažový test nebankového sektora po takmer kolapse dôchodkových fondov v septembri.



Banka zároveň varovala pred zvýšeným nebezpečenstvom "kryštalizácie globálnych finančných rizík", ako aj pred nebezpečenstvom investovania do kryptoaktív, ktorým by podľa nej prospeli "vylepšené regulačné rámce a rámce presadzovania práva".



Bank of England vyhodnotila riziko prudkej straty záujmu investorov o britské aktíva, ako sú štátne dlhopisy, ako "nízke" po zmiernení turbulencií, ktoré v septembri vyvolal tzv. minirozpočet bývalej a krátkodobej vlády premiérky Liz Trussovej.



(1 EUR = 0,85753 GBP)