Bank of England verí v obnovenie obchodných vzťahov Londýna s EÚ

Londýn 9. mája (TASR) - Guvernér britskej centrálnej banky Andrew Bailey verí, že Británia obnoví obchodné vzťahy s Európskou úniou po tom, ako oznámila novú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi. Informovala o tom agentúra DPA.



V rozhovore pre britskú spoločnosť BBC Bailey povedal, že obchodná dohoda medzi USA a Britániou by mohla poslúžiť ako príklad aj pre ostatné štáty. „Je dôležité urobiť všetko preto, aby akékoľvek rozhodnutia prijaté v súvislosti s brexitom nepoškodili dlhodobú pozíciu v oblasti obchodu,“ uviedol Bailey s tým, že dúfa, že Británia začne s obnovou vzťahov s EÚ.



Vo štvrtok (8. 5.) americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer oznámili obchodnú dohodu, ktorá Británii ruší clá na dovoz ocele a hliníka do USA a na kvótu 100.000 vozidiel znižuje dovozné clá na automobilky z 27,5 % na 10 %. USA zároveň v rámci tejto dohody vyňali spod dovozných ciel aj letecké motory a ďalšie komponenty na výrobu lietadiel. Opačne sa zasa americkým agroproduktom zlepšuje prístup na britský trh.