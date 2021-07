Bank of England zrušila obmedzenia pre banky na vyplácanie dividend

Londýn 13. júla (TASR) - Britská centrálna banka zrušila veľkým bankám ako HSBC, Barclays a ďalším obmedzenia na vyplácanie dividend, a to s okamžitou platnosťou. Ako banka uviedla, záťažové testy ukázali, že bankový sektor je dostatočne kapitalizovaný, aby si poradil s dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19 na ekonomiku.



Po tom, ako po nástupe pandémie nového koronavírusu Británia zaviedla v marci minulého roka prvý rozsiahly lockdown, BoE oznámila veľkým bankám, aby do konca roka 2020 pozastavili výplatu dividend a spätné odkupovanie akcií. Zároveň im odporučila pozastaviť vyplácanie odmien pre vrcholový manažment. Cieľom bolo, aby v zhoršenej ekonomickej situácii mali banky dostatok financií na poskytovanie úverov pre firmy poškodené pandémiou.



V decembri minulého roka centrálna banka prísny zákaz zmiernila. Bankám vtedy umožnila čiastočné obnovenie výplat dividend. Teraz oznámila, že vzhľadom na výsledky záťažových testov už ani čiastočné obmedzenia na výplatu dividend nie sú potrebné. Bude však naďalej pozorne sledovať odmeny pre vedenie bánk a očakáva, že banky budú v tomto smere rozvážne.



Bank of England sa tak pridala k americkému Fedu a Európskej centrálnej banke (ECB). Fed už koncom júna informoval, že po zvládnutí záťažových testov všetkými veľkými bankami ruší obmedzenia na vyplácanie dividend či spätné odkupovanie akcií.



Následne na začiatku júla predseda Dozornej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Andrea Enria informoval, že centrálna banka plánuje tieto obmedzenia zrušiť od októbra. Dodal však, že ECB očakáva, že banky zostanú v týchto aktivitách opatrné.